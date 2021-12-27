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Oh My God…星籍貨櫃船撞進台中港 碼頭受損

記者游振昇／台中27日電
新加坡籍德翔日光貨櫃船26日上午停靠台中港碼頭時，疑因強風撞上碼頭尾端，造成船頭凹陷，碼頭也毀損至少十公尺；貨櫃船已被禁止出港，釐清責任賠償後才能駛離。（圖：民眾提供）
新加坡籍德翔日光貨櫃船26日上午停靠台中港碼頭時，疑因強風撞上碼頭尾端，造成船頭凹陷，碼頭也毀損至少十公尺；貨櫃船已被禁止出港，釐清責任賠償後才能駛離。（圖：民眾提供）

一艘新加坡籍德翔日光輪貨櫃船昨天早上要停靠台中港碼頭時，不慎撞上碼頭尾端，壓壞碰壓板，船頭凹陷，碼頭受損部分台中港務分公司已派員勘查，初判風強可能性高，正評估損壞金額。船東須提出理賠擔保金給台中港務分公司，航港局檢查後，貨櫃船才能出港，目前貨輪已被管制出港，靜待調查。

台中港務分公司港務長林春福説明指出，新加坡籍德翔日光貨櫃船，原安排昨天進靠台中港10號碼頭，昨天早上7時33分，不慎碰撞8A碼頭尾端，造成碼頭面10公尺受損，一座碰墊損壞，船已由施船拖到11號碼頭，後續海事責任由港航局調查中。

這艘貨櫃船昨天緩慢靠近碼頭時，正好有碼頭工作人員錄影，意外發現船沒停住，直接撞上碼頭，多名外國船員不斷驚呼「Oh my god」，不排除風勢強造成。

台中港務分公司調查，德翔輪日光貨櫃船昨天預計靠泊碼頭卸貨櫃，初判因受劇烈天候影響，進迴船池後無法轉向以致碰撞8A碼頭尾端，德翔日光輪船頭凹陷，無人員傷亡，目前該輪已靠泊11號碼頭卸貨櫃，後續將由運安會及航港局進行海事調查。

碼頭受損部分台中港務分公司已派員勘查，評估損壞金額，船東須提出理賠擔保金給台中港務分公司，船舶航安部分，須經航港局檢查適合航行，日光輪才能出港，目前該輪已被管制出港，靜待調查。

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