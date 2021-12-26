福島食品≠CPTPP 日外交官說出蔡政府不敢說的實話

日本駐台代表泉裕泰（中）明言，台灣開放福島食品進口和申請加入CPTPP沒有連結，兩者分開討論，說出了民進黨政府不敢說的實話。（記者余承翰／攝影）

日本 駐台代表泉裕泰25日明言，台灣開放福島食品進口和申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）沒有連結，兩者分開討論，加上日本台灣交流協會首席副代表星野光明認為行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中覺得台灣加入機率很大是「過於樂觀」，日本在台外交官的接連發言，說出了民進黨 政府不敢說的實話。

對於何時開放福島食品，總統府一再強調目前沒有討論，外交部長吳釗燮也說，開放福島食品目前沒有時間表。但泉裕泰明白指出，雙方有談，日方在等待著台灣自己的決心，對農曆年前是否為開放的好時機，「衷心期待」。

藍營之前就有掌握，蔡政府對開放福島食品已做成決策，只等鋪陳後的宣布，藍委曾銘宗也曾在立院質詢指出，國安高層已經做了開放的決議，就會在明年第一季。藍營的訊息和研判在明年下半年進入選舉期，加上四大公投 守住，上半年是宣布的最佳時機。

沒有討論不代表沒有決策方向，沒有時間點就是一經宣布明天就可實施。泉裕泰的期待說出後，真相如何，答案不久就會揭曉。

至於福食和台灣申請加入CPTPP的關聯性，經濟部長王美花說，核食議題未來勢必會在CPTPP入會談判中有所討論。鄧振中之前也表示，提出加入CPTPP申請後，將與各國展開諮商及談判，日方提出這問題，台方當然要面對及處理。泉裕泰卻說，台灣開放福島食品進口和申請加入CPTPP，沒有連結。

泉裕泰的說法充分代表日方的國家利益，台灣申請加入CPTPP是以後談判的事，日方歡迎支持台灣，但談不談得成不是日本說了算，然而核食卻是當下就要解決的問題，不解決固然會影響日後談判或談判時也要面對，但開放核食，也不是加入CPTPP的保證，更不是等號。