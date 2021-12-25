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南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

27例Omicron 全是突破感染

台灣新聞組／台北25日電

指揮中心24日公布單周境外移入病毒定序結果，37例中有23例感染Omicron，光是23日就一夜增加11例。至今偵測染Omicron個案已達27例，全數都是突破性感染。指揮中心強調「Omicron案例數未來恐超越Delta」，專家指出，台灣約有200多萬人尚未打任何一劑疫苗，Omicron若入侵，將有一定比例演變成重症，恐影響醫療量能。

27例Omicron境外移入案例，分別來自美國、英國、巴西、加拿大、史瓦帝尼、奈及利亞、哥倫比亞及德國等8國，其中九成是入境時採檢陽性。

指揮中心24日公布新增20例境外移入案例，其中一名30多歲男性（案16969）的太太（案16921）是Omicron感染者之一，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞證實，兩人為夫妻，後續將替先生進行定序，若同為Omicron將為家庭群聚事件，不過這並非首起，先前也有同行家人入境後，同住旅館發生家庭群聚。

邊境防疫強度跟社區風險，就像蹺蹺板。」新光醫院副院長洪子仁表示，邊境防疫強度愈高，社區風險就愈低。以目前病毒流行曲線來看，Omicron流行3個月後，曲線會下降，病毒演變雖趨於弱化，但仍可能造成重症。

前立委沈富雄發文指出，觀察南非疫情走向，他大膽斷言新冠疫情已「正式流感化」，明年第3季疫情可望終結。指揮中心指揮官陳時中表示「期待」，但仍須觀察。台大公衛學院教授陳秀熙則說，事態未明朗，待明年春節後見分曉。

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