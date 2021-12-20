台北馬拉松5跑者昏迷送加護病房 疑低溫、暖身不足

2021台北馬拉松19日清晨在台北市市民廣場前開跑，發生五名跑者昏倒一度失去生命跡象，急救後恢復意識。（記者余承翰／攝影）

2021台北馬拉松 昨天清晨開跑，發生35年來最嚴重意外，有七名跑者陸續身體不適送醫，其中五人倒地昏迷、失去呼吸心跳，送進加護病房，包括一名急性心肌梗塞開刀搶救。台北市體育局表示，跑者身體狀況、暖身不足和低溫 都有影響，未來會思考如何再加強防範。

台北馬拉松起於1986年，每年都吸引上萬名世界各國好手來參賽；昨天清晨6時30分，台北市長柯文哲 、副市長黃珊珊鳴槍開跑後，疑因低溫寒冷，陸續傳出跑者身體不適。

根據北市消防局救護紀錄，開跑約一小時後開始接獲報案，一連四起路跑送醫通報，分別是上午7時28分，年約50歲女性跑者在仁愛路二段身體不適送台大醫院；7時43分，41歲男子在明水路、樂群路口送馬偕。

8時10分，中山北路、農安街口一名年約30歲男子跑到一半無生命徵象；9時12分，南京光復路口一名年約20歲男跑者癱軟倒地昏迷，失去呼吸心跳。二人急救後恢復意識，轉送醫院接手。

市府統計，台北馬拉松醫護組共通報七名跑者就醫，其中五人一度失去生命跡象，另二人氣喘胸悶，年齡層介於20至60歲間。

體育局表示，台北馬拉松近四年平均每年有一例跑者失去生命跡象，今年爆增至五例；昨天起跑時氣溫僅約15℃，跑者快速發熱，身體未調適，容易出現問題。科長袁守方說，跑者報名時，依規定都要具結身體健康評估表，比賽期間均設有大型活動急救中心，跑者昨發生狀況均立即啟動急救。