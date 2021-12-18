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王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

王力宏遭妻爆約砲 周杰倫急退追IG 網誇三觀正

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏形象崩壞，眼尖網友發現周杰倫取消關注王力宏的IG，僅剩王單方面追蹤周杰倫。（取材自Instagram）
王力宏形象崩壞，眼尖網友發現周杰倫取消關注王力宏的IG，僅剩王單方面追蹤周杰倫。（取材自Instagram）

歌手王力宏15日宣布與李靚蕾結束8年婚姻，不料李靚蕾17日深夜寫下長文，控訴王力宏私生活混亂、約砲、召妓等行徑，王力宏良好形象一夕崩壞。消息曝光後，有眼尖網友發現男星周杰倫在深夜時段取消關注王力宏的Instagram帳號，許多人紛紛留言「三觀正」。

此外，王力宏遭前妻李靚蕾長文控訴渣男行徑，「有一個女生也是你的炮友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙他老公……甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，被網友質疑是在指徐若瑄，稍早徐若瑄打破沈默，於社群發文了。

她在臉書寫道「對於今日媒體未經證實影射，或以不實爆料方式報導影射徐若瑄小姐，以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報導和發言，否則一律訴諸法律絕不寬待！」並在聲明下方關閉留言功能，也意味否認自己是李靚蕾長文中的已婚人妻。

周杰倫、王力宏被封為稱霸華語亞洲樂壇的兩大天王，兩人認識多年，偶爾會在社群IG互動。周杰倫在深夜時於限時動態貼出一段短片，影片中對王力宏事件隻字未提；不過有眼尖網友發現他已經取消王力宏的Instagram帳號，而目前僅剩王力宏追蹤周杰倫。

周杰倫取消追蹤一事曝光後，也引發網友熱議「周杰倫和王力宏本來關係就很一般」、「三觀正」、「估計都忘記有關注這個人」、「不愧是杰倫」。

王力宏 周杰倫 李靚蕾

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