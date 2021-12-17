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台飛官撞山殉職 首例國賠466萬 空軍：個人因素失事 擬上訴

記者林孟潔、徐偉真／台北17日電
飛官吳彥霆三年前駕駛F-16戰機參加漢光演習，在新北瑞芳區撞上五分山殉職，現場滿目瘡痍。（圖：擷自新北市消防局提供影片）
飛官吳彥霆三年前駕駛F-16戰機參加漢光演習，在新北瑞芳區撞上五分山殉職，現場滿目瘡痍。（圖：擷自新北市消防局提供影片）

空軍F-16戰機三年前在新北市瑞芳區撞擊五分山，少校飛行官吳彥霆殉職，是近年漢光演習嚴重意外事故之一。吳的父母僅收得12個屍塊，難拼湊大體，心情悲慟，向空軍司令部提告請求國家賠償。台北地方法院判賠466萬餘元（台幣，下同，約16.7萬美元），是戰機失事成立國賠的首例。空軍司令部昨表示，尊重司法判決，針對部分敗訴事項將提上訴。

吳父昨得知判決後表示，家屬要的不是錢，但空軍不能把責任推給已經粉身碎骨、連屍體都找不到的人，空軍應該要有擔當去檢討人為因素，不然其他飛官也會遭殃。

2018年6月4日，萬安41號演習配合國軍漢光34演習首日，隸屬空軍第五聯隊的吳彥霆，駕駛F-16戰機率僚機模擬對基隆港發動攻擊時，不幸在新北市瑞芳五分山區撞山殉職。

吳彥霆2013年進行F-16換訓時，也曾遭遇座機空中熄火墜海，跳傘逃生獲救，未料五年後仍因駕駛F-16殞命，事故後蔡英文總統頒發褒揚令、追晉中校。

吳的雙親主張，吳當日計畫對基隆港模擬攻擊後，爬高返回花蓮基地，但空軍司令部戰管人員臨時脫離航向，加上吳駕機以低高度接近目標時，受雲層影響無法目視，兩度請求爬高未果，導致他爬升不及撞五分山，機毀人亡。

家屬認為，空軍戰術管制聯隊戰術管制中心人員有疏失，包括任務前未查看實施計畫，地障認知錯誤，任務機兩度呼叫請求爬高卻未獲准，也違反安全規定；另毫無掌握空中兵力，錯失航管空域輸入錯誤的改正機會，也未訂定檢查地障標準作業程序。

吳的父母說，戰機殘骸散布數百公尺，吳屍骨炸毀，事後收屍只有零星12屍塊，難以拼湊大體，英年健壯兒子驟然橫死，讓兩人哀痛逾恆，身心嚴重受創，非筆墨得以形容，要求賠償殯葬費、扶養費、精神慰撫金等，共求償2200萬餘元。

空軍司令部則稱，戰機撞山原因是交通部民航局人員畫定空域管制座標錯誤，導致民航機和軍機空域重疊，更違反軍機優先使用空域原則，壓迫戰管人員通知戰機爬升。

空軍司令部表示，吳接獲通知可以爬升後，有20秒充裕時間越過五分山，卻因個人因素而失事，認為沒有國賠責任；若法院認為有賠償責任，吳的父母已受領千萬元保險金，顯然生活無虞；空軍司令部也已支付團保金1000萬元和軍人保險金910萬餘元，也應扣抵。

法院認為，吳的父母遭受天人永隔人倫遽變，白髮人送黑髮人，精神上相當痛苦，精神慰撫金以150萬元為適當，另加上各自計算的扶養金，判空軍司令部應賠償吳父222萬4748元、吳母243萬9907元。

飛官吳彥霆3年前漢光演習時駕F-16戰機撞山殉職，家屬向空軍司令部提告請求國賠，...
飛官吳彥霆3年前漢光演習時駕F-16戰機撞山殉職，家屬向空軍司令部提告請求國賠，台北地院判賠台幣466萬餘元。（軍聞社資料照片）

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