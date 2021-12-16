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華視虧損嚴重提資產活化 被批先斬後奏

記者陳宛茜、葉君遠、周志豪、林政忠／台北16日電
華視虧損嚴重，但擁有價值估百億台幣的土地資產。(記者鄭超文／攝影)
華視虧損嚴重，但擁有價值估百億台幣的土地資產。(記者鄭超文／攝影)

華視連年虧損累積逾18億，但坐擁市價上百億(台幣，下同)的土地資產，華視總經理莊豐嘉今天下午將向聯席董事會報告最新資產活化方向，文化部上周五斥資近500萬元上網招標「華視資產活化之可行建議」。不過，本屆公廣董事已延任逾兩年，時間點又在四大公投前兩天，立委鄭正鈐質疑「先斬後奏」。

華視高層將開發方案視為最高機密，連員工董事也只收到開會通知，完全不知開會細節。對於蓋好的大樓是否直接變飯店？莊豐嘉說，「飯店的事從來不在規畫裡」，但今天董事會的提案內容，不是他的層級能透露的範圍。

鄰近華視超過800坪的停車場用地成了最新活化標的，據悉，未來可能規畫成商辦大樓或影視中心；至於資金來源與應用，待今天董事會討論。據指出，其中一方案是華視將土地挪出跟外部資金以BOT方式合建大樓，建成後再看如何分潤，有可能是直接租金分成；另個可能方案是不分潤，但建成的部分樓層歸華視使用。

文化部10日上網公告，以限制性招標公開徵求「華視資產活化之可行建議」，預計以495萬元甄選最多3家廠商提案，每家廠商提出兩種以上建議可行方案。

華視內部議論紛紛，資深員工說，看守董事不該做出重大決定，最多是提案讓新任董事會決定，若延任董事通過重大決策，難免令人質疑「先射箭、再畫靶」。

鄭正鈐質疑，目前公廣董事屬看守性質，華視目前做法未必妥適；雖然資產活化的可行建議案標出後，不一定能真正落實執行，但還是要顧慮程序順序問題。

文化部長李永得說，年初許多立委要求，原本上半年便要提出資產活化可行性評估建議。華視也送過計畫，但因公視新1屆董事無法順利選出，華視董事長陳郁秀認為不宜於延任期間主動提重大議案，但他認為此事總是要做，因此請影視司向民間公開徵求提案。

李永得也說，華視資產活化評估還包括如何重新鑑定華視的資產價值，如果政府要買回華視民股，也必須知道每股價值；資產活化評估還是要經過董事會討論。

台藝大廣電系教授賴祥蔚說，華視資產活化是可討論的議題，但現任董事是看守階段，似乎不宜做出重大決策；董事會不妨做成委託研究的決議，促成完整的調查研究，讓下屆董事會參考，既有利於完整規畫，也不易引發質疑。

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