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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

台灣新聞組／台北15日電
舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)
舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

金曲歌王王力宏驚傳結束八年婚姻；王力宏曾與張惠妹（阿妹）、李玟、舒淇、蕭亞軒傳緋聞，幾乎都是天后級女星，其中張惠妹和舒淇最為人知，據傳當年因王家人不滿舒淇和張惠妹學歷，因此反對戀情。最後王力宏娶了李靚蕾，因為她不僅是美國名校哥倫比亞大學研究生，而且短短兩年內還當到美國最大銀行助理副總裁，可惜傳出李靚蕾一進門便想掌錢，埋下婆媳不和的種子，天王嫂地位不保。

王力宏婚前感情生活備受注目，2000年為阿妹寫歌結緣，兩人2001年時被媒體直擊上演愛的抱抱，王力宏甚至還曾在阿妹台東老家豐年祭意外現身。

王力宏另一段有名的戀情就是舒淇，兩人2006年合拍MV鬧緋聞，隔年4月被目擊一同在東京高島屋百貨挑鑽戒。香港媒體也多次直擊王力宏夜探舒淇香閨，可惜戀情不受王力宏媽媽贊成，2012年破局。

至於李靚蕾學歷亮眼，大學是普林斯頓工程管理學，之後又在哥倫比亞商學院讀MBA，曾在摩根大通諮詢服務部門擔任助理副總裁，也在愛馬仕、雅詩蘭黛等企業工作，主要從事奢侈品的運營和管理，工作經歷從金融業到時尚業都有。

據「鏡週刊」報導，王力宏與李靚蕾結婚後，李靚蕾就開始插手王力宏的演藝事業，也幫忙管帳，因此傳出與婆婆間有嫌隙，再加上她因為不太瞭解業內的規矩與流程，態度又強勢，最後沒能成功幫老公打理好事業，還讓原先王力宏團隊的人離開。

緋聞 香港 哥倫比亞大學

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