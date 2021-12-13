新聞評論／又是大停電 台電這次要推給松鼠還胖手指？

台電萬隆變電所12日發生變電箱起火，造成雙北超過30萬戶停電，民怨四起。(記者曾原信／攝影)

台北市萬隆變電所12日早上五號組變電壓跳脫、狂冒黑煙，連帶造成中和高壓電塔也起火，不僅文山、新店、中永和等逾30萬戶停電，更波及自來水加壓設施跳電，不少民眾家中水電雙停，假日也泡湯了。這是繼半年前五一三、五一七後，再一次大規模停電，外界質疑因近期台電頻繁降壓導致變電所受損所致，台電否認是降壓導致故障，強調「起火時，備轉容量率高於10%」，這次大家倒要看看台電要把原因推給松鼠還是胖手指。

這一、兩月來，不少民眾都發現家中冰箱等電器莫名故障，名嘴朱學恒日前在臉書 貼文指家裡冰箱壞了，維修師傅也說最近很多人的冰箱壓縮機都壞了，懷疑跟台電最近降壓供電造成電壓不穩有關，沒想到此文竟釣出許多受災戶。

過去台電降壓手段多半是用在夏季用電量尖峰，這回卻罕見在11月秋冬季節降壓。面對外界質疑「偷降壓」，台電解釋，過去11月沒有這麼熱，導致用電過大。另外，秋冬大型機組如核三等在歲修，相對供電比較不足。台電把降壓原因推給天氣太熱，但沒說出口的原因是因為太陽下山後，導致以太陽能為主的再生能源無法補足電力缺口，只好降壓因應。

如此頻繁的降升壓，導致電壓不穩，首當其衝的當然是民眾家中敏感的電器，專家就點出不穩的電壓就是電器的沉默殺手。而台電長期降壓，有人就質疑，根據公式，如果電壓調低，電流就會增加才能維持設備固定的額定功率，熱度就會增加，損害就會增加，容易爆炸、燒掉、饋線跳脫。也就是這種累積式的傷害增加變電所故障頻率。

上一次台灣大規模停電是在五一三，當時因為高雄興達電廠饋電線故障，造成長達六小時的大停電，影響超過1000萬用戶，事後調查竟是因為興達電廠變電所容量擴充工程，測試人員誤操作開關所致，沒想到四天後，興達電廠再次故障，民眾一周內歷經兩次大規模分區限電。

當時台灣正值百年大旱，民眾陷於水缺火熱，被譏為是蔡政府五二○前夕送給民眾的「大禮包」。每次出了包，台電總是責任往外推，五一三大停電怪罪一根「胖手指」，之前發生小規模跳電，松鼠則成了台電口中最常見的禍首，說來說去就是不敢說電力不夠用。

台電12日下午舉行記者會，把這次事故定調為設備故障、突發事件，並表示12日電力充裕，電壓穩定，撇清跟降壓有關，這種也是典型答非所問，外界質疑的是因為台電長期降壓造成設備耗損率高，才會導致設施故障，但為何秋冬也要降壓？當然就是因為缺電。

然而，就在雙北數十萬民眾陷於停電又停水的魔鬼假日時，蔡蘇等大咖則是齊聚台南，繼續為公投 「四個不同意」搖旗吶喊，網路上更流傳行政院高層給台電最新的指示，要求公投前，電力系統務必最好穩定供電，以免造成額外的困擾！說來說去，蔡政府在意只有公投成敗所牽涉的政權存續，至於你家有沒有水電可用，公投過後，就不在他們優先清單了。