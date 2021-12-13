帳號遭盜用？ 不明人士嗆開槍 美國學校緊急停課

家長看到社群發現，有人發布揚言在校內開槍訊息。（記者蕭雅娟／翻攝）

台北市士林區的台北美國學校，疑似遭人在社群軟體上揚言開槍，校方緊急發布通知今日停課一天。昨晚一名學生在家長陪同下至警局報案，他聲稱「帳號遭盜用」提告妨害電腦使用罪，警方已受理報案，將清查涉案訊息IP釐清案情，並確保學校安全。

昨晚一名學生在家陪同下，前往信義分局三張犁派出所報案，學生指出因為社群軟體帳號遭盜用，才會有揚言開槍的訊息，並完成製作筆錄，提告妨害電腦使用罪嫌。

警方稍早證實，這名學生為案件當事人，疑似因社群帳號遭盜用，在家長陪同下報案，昨晚製作筆錄後將轉往士林分局配合警方釐清案情，全案將委由刑事單位火速清查發布涉案訊息的IP；士林警分局將對外說明美國學校遭恐嚇案。

據悉，美國學校接獲學生家長反應，在社群媒體 上看到有人揚言要在學校內開槍，對此消行驚嚇不已，校方討論後昨晚緊急發出家長通知信，強調為了確保學生安全，採取最謹慎作法，今天停課一天，非必要人員請勿進入校園。

警方指出，受理報案後已向校方、學生家長了解涉嫌恐嚇公眾之社群訊息，涉案帳號發文指出因不滿黑人 13日早上將在學校開槍，請朋友們不要到學校等，警方對於訊息真實度存疑，漏夜調查訊息的真實性。