林母告別式增派警力 藍：綠議員下的條子 有公文為證

立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，台中市議員李麗華在議會秀出立委何欣純與林秉樞共餐的照片，憂心何會不會遭暴力對待。(記者洪敬浤／攝影)

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案持續延燒，國民黨 台北市議員徐巧芯爆料，林秉樞母親告別式，警方在前兩天就收到民進黨 議員許淑華下的條子，要求加派警力；徐巧芯昨再爆，一位柯市府核心幕僚告訴她，「真的有公文」。市警局表示，任何維安請求，警方皆依法提供必要協助。

徐巧芯點名許淑華下條子，遭許淑華回嗆，不要隨處噴政治口水，好好回去跑基層，許還要徐「不用再編故事造謠」。

徐巧芯進一步指出，就在她遭許淑華發臉書指控「編故事」後，當天晚上8點43分，她接到一位柯市府的局長級以上人物、市府核心幕僚電話，告訴她「真的有公文」，再次證明她的調查為真。

至於有沒有人下條子，市警局表示，無論民意代表或大眾有任何維安請求，警察 機關皆依法提供必要之協助，維社會秩序與安寧。

國民黨台中市議員李麗華昨在市政總質詢時，拿林秉樞與民進黨立委何欣純在餐廳包廂用餐合照，憂心何欣純會不會同樣遭暴力對待？何欣純服務處表示不回應。

李麗華指林秉樞與綠營「權貴」搭上邊，立委郭國文與林秉樞「麻吉」合照，對照立委何欣純與林秉樞在包廂兩人用餐合照，她說「漂亮的何欣純跟林秉樞在包廂用餐，不知交情如何？但照片看起來兩人都很開心」。