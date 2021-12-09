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IMD世界人才排名 台灣進步至全球16名、亞洲第三

記者賴昭穎／台北9日電
2021台灣與亞鄰國家地區人才競爭力排名表。（圖：國發會提供）
2021台灣與亞鄰國家地區人才競爭力排名表。（圖：國發會提供）

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天發布「2021年IMD世界人才排名報告」（IMD World Talent Ranking 2021），台灣在64個受評比經濟體中排名第16名，較去年進步四名，為近十年以來最佳表現。在亞洲地區，台灣排名維持第三名，僅次於香港（11名）、新加坡（12名），優於南韓（34名）、中國大陸（36名）及日本（39名）。

國發會表示，這次評比台灣在「投資與發展人才」、「吸引與留住人才」及「人才準備度」三大類指標排名均較去年進步，分別上升五、四及六名，顯示台灣在COVID-19疫情衝擊中，積極維持勞動市場穩定，持續培育國內人才，並強化力道吸引海外人才，以及醫療衛生體系實力良好，相關政策因應疫情及經濟變動得宜，也是整體排名上升關鍵因素。

在「投資與發展人才」指標中，台灣排名第20名。國發會表示，這項指標主要評比各經濟體對於人才的投資程度，共分八細項指標，台灣今年排名提升，主要是「學徒制」及「企業重視員工訓練」分別進步八名及七名，排名為歷年最優，也是台灣優勢項目之一。弱勢項目中，「公共教育支出／GDP」今年排名退步五名（50名）。

至於「吸引與留住人才」指標台灣排名第22名。國發會指出，指標是評比各經濟體對於人才吸引與留用方面的努力，共分11細項指標，其中「企業員工士氣」為台灣優勢項目，排名升至第五名，「人才外流」、「對外籍技術人才的吸引力」及「攬才與留才在企業的優先順位」等三項分別進步13、九及七名，排名分別為第35、38及27名。

「人才準備度」指標則進步至全球第九名，國發會說，「人才準備度」是評比各經濟體人才資源的充足程度，共分12細項指標，其中台灣優勢項目為「科學教育畢業生占比」及「教育評比（PISA國家研究中心）」兩項排名分別為第五、八名，均維持去年水準。而「技術勞工」、「金融人才」、「經理人國際經驗」、「大學教育符合競爭經濟的需求」、「管理教育符合商業需求」及「語言人才符合企業需求」等六項排名亦多有進步，顯示政府為使台灣人才更具國際競爭力，推動培育本土數位人才，積極延攬國外專業人才，並深化人才雙語能力及國際視野等措施，已逐步展現成果。

教育 投資 疫情

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