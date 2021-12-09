我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

棄屍畫面曝光 子弒家暴父 「大卸六塊」深夜行李箱運屍

記者翁至成、王長鼎／新北9日電
新北永和小溪8日驚見浮屍，消防隊將遺體撈上岸。（記者侯永全／攝影）
新北永和小溪8日驚見浮屍，消防隊將遺體撈上岸。（記者侯永全／攝影）

新北市永和區54歲符姓男子疑因不滿父親長期對母親施暴，趁他熟睡時用枕頭悶死，把他拉至頂樓屋頂小房間棄置，經過8天、見屍體發臭才著手處理，先持利刃肢解，再用行李箱運載屍體丟棄在瓦磘溝。稍早監視器畫面曝光，符男左手拖的行李箱遺棄屍體，警方根據畫面追查證物，惟目前只找到短暫存放屍塊的「收納箱」，包含頭顱、四肢遺體與棄屍用的行李箱，仍未有所獲。

這具只剩軀幹的屍體被發現在永和區瓦磘溝大排內。昨天清晨5點多，有民眾散步經過發現該屍體被水底岩石卡住，因沒有四肢，民眾在岸上肉眼目視以為是大型廢棄物、充氣娃娃；昨天上午10點多，民眾越看越奇怪，通報里長請附近工人下岸近距離察看，確定是無頭、無四肢的屍體。

警透過生理特徵斷定死者為男性，將屍體打撈上岸送殯儀館，根據身形推測死者身高約170公分；屍體頭部、左右手臂及左右腿部全被肢解，僅留上半身軀幹和下半身到大腿約三分之一處，軀幹無明顯外傷，身上有屍斑與水腫跡象，後背有明顯曬傷痕跡。

鑑識人員檢視，屍體切口處切痕明顯，且雙邊對稱，沒有太多撕裂處，推測犯嫌明顯知悉人體肌肉紋理，疑用開山刀等銳利工具分屍。警方根據屍體狀況，死亡約兩天左右，且懷疑熟人痛下殺手後分屍丟棄；由於棄屍未選附近新店溪，反而選擇瓦磘溝小溪流，警方研判在地人犯案可能性高，採集死者DNA比對身分。

昨晚，永和警方調閱監視器影像過濾，發現54歲符姓男子涉有重嫌，昨天深夜10時許持檢方核發的拘票至符位於永和區雙和街的公寓逮人，他承認犯案，供稱因不滿爸爸長期施暴母親，憤而行凶再分屍棄置。他說，父親年逾八旬，他先用枕頭悶死再用鋸子肢解屍體，用登機箱裝著「6份分屍塊」，騎機車至家附近的瓦磘溝將屍體、犯罪工具等一併丟棄。不過警方仍在查證供詞的真偽。

警方透露，兇嫌七旬的母親這幾天都在家，但她告訴警方不知道發生何事，也不清楚兒子殺了老公。

棄屍案發生後，民眾大驚「原來早上看到的真的是屍體。」警方昨天動員50名警、消，沿瓦磘溝進行搜查，但未找到殘缺四肢、頭顱。2018年8月，加拿大籍男子顏柏萊因毒品糾紛遭美籍男子孫武生等人殺害分屍，僅剩軀幹，棄屍永和新店溪畔，事隔三年，永和區又見相同手法凶殺案。

肌肉 毒品 加拿大

上一則

命案槍手自陸押解返台 癲癇發作急送醫

下一則

黑白集／台灣衛福部的失德桃花窟

延伸閱讀

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨
不滿父虐母 弒父8天後肢解6屍塊...新北無頭屍案偵破

不滿父虐母 弒父8天後肢解6屍塊...新北無頭屍案偵破

台新北水溝飄無頭無四肢屍 警：斷口明顯 死亡約2日

台新北水溝飄無頭無四肢屍 警：斷口明顯 死亡約2日
嗆辣聊家暴、房事… 小S新節目尺度大

嗆辣聊家暴、房事… 小S新節目尺度大

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47
台立委高嘉瑜遭男友家暴，警方拘提林秉樞後移送新北地檢署，檢方訊後聲押。記者黃義書／攝影

涉嫌施暴台立委高嘉瑜 林秉樞坦承動手公開道歉

2021-12-01 12:51

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現
輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣