棄屍畫面曝光 子弒家暴父 「大卸六塊」深夜行李箱運屍

新北永和小溪8日驚見浮屍，消防隊將遺體撈上岸。（記者侯永全／攝影）

新北市永和區54歲符姓男子疑因不滿父親長期對母親施暴，趁他熟睡時用枕頭悶死，把他拉至頂樓屋頂小房間棄置，經過8天、見屍體發臭才著手處理，先持利刃肢解，再用行李箱運載屍體丟棄在瓦磘溝。稍早監視器畫面曝光，符男左手拖的行李箱遺棄屍體，警方根據畫面追查證物，惟目前只找到短暫存放屍塊的「收納箱」，包含頭顱、四肢遺體與棄屍用的行李箱，仍未有所獲。

這具只剩軀幹的屍體被發現在永和區瓦磘溝大排內。昨天清晨5點多，有民眾散步經過發現該屍體被水底岩石卡住，因沒有四肢，民眾在岸上肉眼目視以為是大型廢棄物、充氣娃娃；昨天上午10點多，民眾越看越奇怪，通報里長請附近工人下岸近距離察看，確定是無頭、無四肢的屍體。

警透過生理特徵斷定死者為男性，將屍體打撈上岸送殯儀館，根據身形推測死者身高約170公分；屍體頭部、左右手臂及左右腿部全被肢解，僅留上半身軀幹和下半身到大腿約三分之一處，軀幹無明顯外傷，身上有屍斑與水腫跡象，後背有明顯曬傷痕跡。

鑑識人員檢視，屍體切口處切痕明顯，且雙邊對稱，沒有太多撕裂處，推測犯嫌明顯知悉人體肌肉 紋理，疑用開山刀等銳利工具分屍。警方根據屍體狀況，死亡約兩天左右，且懷疑熟人痛下殺手後分屍丟棄；由於棄屍未選附近新店溪，反而選擇瓦磘溝小溪流，警方研判在地人犯案可能性高，採集死者DNA比對身分。

昨晚，永和警方調閱監視器影像過濾，發現54歲符姓男子涉有重嫌，昨天深夜10時許持檢方核發的拘票至符位於永和區雙和街的公寓逮人，他承認犯案，供稱因不滿爸爸長期施暴母親，憤而行凶再分屍棄置。他說，父親年逾八旬，他先用枕頭悶死再用鋸子肢解屍體，用登機箱裝著「6份分屍塊」，騎機車至家附近的瓦磘溝將屍體、犯罪工具等一併丟棄。不過警方仍在查證供詞的真偽。

警方透露，兇嫌七旬的母親這幾天都在家，但她告訴警方不知道發生何事，也不清楚兒子殺了老公。

棄屍案發生後，民眾大驚「原來早上看到的真的是屍體。」警方昨天動員50名警、消，沿瓦磘溝進行搜查，但未找到殘缺四肢、頭顱。2018年8月，加拿大 籍男子顏柏萊因毒品 糾紛遭美籍男子孫武生等人殺害分屍，僅剩軀幹，棄屍永和新店溪畔，事隔三年，永和區又見相同手法凶殺案。