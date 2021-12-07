台鐵故事／天堂啊…高雄機廠300人脫光洗澎澎

高雄機廠罕見的M型水池浴室，不但全台最大也是唯一，過去曾有數百名員工同時沐浴。（記者劉學聖／攝影）

「以前工作完都會來這邊洗澡再回家，簡直就是『天堂』。」談起台鐵 高雄機廠裡的「大浴室」，員工無不眉飛色舞，直說「好懷念」，但最多可容納四五○人的這處員工浴室，如今隨著高廠遷至屏東潮州後，也走入歷史。

本報日前直擊高廠搬遷，緊鄰的軌道區擺滿報廢車，不難想像當初「檢修盛況」。高廠副廠長張簡坤國說，鼎盛期員工數達七五○人，每天都有修不完的客貨車。

廠內更是處處有「故事」，無論是行政大樓走出來就看到的兩座涼亭、數人才能環抱的老樹、瞭望台、貨車廠，甚至是當年高雄氣爆人孔蓋噴飛直插在四工廠前的「痕跡」，都訴說著高廠歷史。

其中被員工稱為「天堂」的大浴室，採Ｍ型水池設計，鼎盛時每天逾三百人「坦誠相見」，若未提早排隊只能人擠人。四工廠監工周明輝則說，高廠草多蛇也多，且幾乎是眼鏡蛇，還有兔子、野鹿、雉雞等，也讓高廠被稱為「都市叢林」。

六十五歲的葉義煌是三工廠監工，奉獻給高廠四十七年，負責PP客車三級檢修的他回憶說，有次車子因事故嚴重變形，他用廠房梁柱「借力使力」、「喬骨」，配合鍊條一直「拉」，才讓車輛恢復原狀。

六十三歲的第一工廠領班盧其祥說，以前要手工替列車除鏽，粉塵滿天飛，民國七十年代開始使用氣錘後，分貝則高達一七五，「就像在打靶，冬天碰到東北季風隔壁國小校長還會來抗議」。

熟知台鐵的人士說，文資分有形與無形，不只貨車工廠，老師傅也是無形「瑰寶」，修火車「祕技」、翻砂工廠「絕活」都應被保留，可能讓老師傅以口述歷史、影像紀錄做成教材數位典藏，才能把高廠價值發揮到最大。