拚疫苗接種率送現金、禮券 不少人嘆「太早打了」

屏東縣5日起連三天祭出打疫苗送台幣500元，有民眾領到紅包相當驚喜。（記者潘欣中／攝影）

新冠肺炎疫苗 備貨充裕，台灣疫苗第二劑覆蓋率首度突破六成，提前達標。但為了預防Omicron等變異株入侵社區，中央、地方也聯手在車站、百貨公司和大賣場等地廣設疫苗接種站，甚至祭出打疫苗送現金或禮券等好康，尤以屏東縣送出500元（台幣，下同，約18美元）最高，果然催出「打氣」，引發不少已接種完二劑的人大嘆「太早打了」。

指揮中心5日在台北車站大廳西側迴廊，設置莫德納疫苗接種站，只要符合三大接種資格，不限本國、外國人都可隨到隨打。（記者林伯東／攝影）

指揮中心在台北車站大廳西側迴廊設置莫德納 疫苗接種站，昨起至12月9日，每天下午1時至晚上8時施打，且完成接種後還能獲得全聯百元禮券。

除了中央，不少縣市也卯足全力拚疫苗覆蓋率。新北市在市府內設接種站，打疫苗送日用品，市長侯友宜說，接續會在大遠百、家樂福、全聯、IKEA等開站。另外全台全聯預計有140到150間門市設置接種站，由新北板橋大觀門市今天率先開打。高市在賣場設莫德納接種站，完成接種可獲贈200元超商或家樂福禮券，昨接種民眾逾千人。

南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮也推出打針送禮品。

由於Omicron變異株傳染力高，指揮中心嚴陣以對，昨天宣布，教育部 、經濟部、勞動部及衛福部等四大部會管理的24項場所，如學校、補習班、KTV、長照據點、八大場所等從業人員，須於12月17日前接種兩劑，若未完整接種者從明年1月起每周須採檢一次（快篩、PCR均可），結果陰性才可上工，影響範圍廣大，被喻為最有力道的催打措施。