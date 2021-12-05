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公投民調 3案同意票多 反萊豬51.9%最多

台灣新聞組／台北報導
時代力量公布四公投案民調結果，反萊豬公投的同意票最多。圖為孫文學校校長張亞中（圖）為1218公投宣講。（記者許正宏／攝影）
時代力量公布四公投案民調結果，反萊豬公投的同意票最多。圖為孫文學校校長張亞中（圖）為1218公投宣講。（記者許正宏／攝影）

時代力量昨天公布四公投民調結果，四案中只有核四重啟的不同意票多於同意票，而反萊豬公投的同意票最多，51.9%的民眾同意反對含萊克多巴胺的豬肉進口。另外，將近六成的民眾表示當天一定會去投公投票，時力認為，這次公投案民眾的投票意願高，四案通過機率高。

本報系聯合報報導，根據時代力量的民調，同意反萊豬案者最多，有51.9%，不同意者有38.9%，公投綁大選案同意者有44.8%，42.9%不同意，核四重啟案有37.7%同意，51.8%不同意，珍愛藻礁有39.5%同意，37%不同意。

而根據民調，46.1%的人不同意開放符合國際標準的萊劑肉品，是加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的必要條件。

另據台北中國時報報導，台灣民意基金會董事長游盈隆稱民進黨政府能在短期內扭轉公投，部分原因為「全黨沆瀣一氣行動」，遭駐德代表謝志偉批判。游盈隆昨天表示，民進黨各派系山頭勢力傾巢而出辦公投說明會，除了有執政危機、覆巢之下無完卵的覺悟，難道不是各自有所圖謀，需賣力演出，給蔡英文總統兼黨主席看，爭搶關愛眼神。

游盈隆說，「民進黨政府能在短期內將公投扭轉成3：1，最重要原因除了空前高強度、高密度及全面性動員宣講，就是訴求政黨對決、論述聳動、全黨沆瀣一氣行動、和國民黨無力反擊等四個因素所致」；這項分析來自他11月民調報告「四大公投、政黨競爭與台灣民主」。

謝志偉認為應該用「將士用命」或「戮力同心」取代較為公允；游說，那是站在民進黨政府立場的一偏之見，充滿本位主義色彩。他曾想用「民進黨團結一致」，但完全沒搔到癢處。

他說，蔡英文不只一手掌控政府權位資源，另一手掌控黨的提名權，權大勢大，號令黨內，誰敢不從？尤其黨內有志於2022或2024參選的人，此時不拚更待何時。

游盈隆認為，民進黨從來不是一言堂，四大公投這麼重大議題，黨內各方一定會有不同見解，如今放棄一向所堅持的核心價值，一起和稀泥，扯爛汙，還自覺是正義之士，所為何來？他對所有現象的描述和詮釋都奠基在客觀的科學數字，絕非根據黨的立場或最高當局的意志，「這一點是現階段我和阿偉兄您最大的不同」。最後他還奉送孔子名言給謝志偉：「君子和而不同，小人同而不和」，願吾兄三復斯言。

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