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綠委：李柏璋在網軍江湖流傳已久 威力非常強大

台灣新聞組╱台北3日電
立委高嘉瑜遭家暴，Crazywinnie帳號在PTT發了兩篇爆卦文帶風向，試圖扭轉輿論洗白林秉樞。後來被揭露，此人是多次在網路上被抓包擁有網軍部隊的「台獨機關槍」李柏璋。(記者林澔一／攝影)
立委高嘉瑜遭家暴，Crazywinnie帳號在PTT發了兩篇爆卦文帶風向，試圖扭轉輿論洗白林秉樞。後來被揭露，此人是多次在網路上被抓包擁有網軍部隊的「台獨機關槍」李柏璋。(記者林澔一／攝影)

CrazyWinnie帳號去年9月在PTT連續攻擊台南市長黃偉哲的朱姓秘書遭控妨害名譽，警方懷疑帳號是李柏璋所使用，如今李又被指試圖洗白林秉樞。對此民進黨台南市立委郭國文表示，「李柏璋這個稱號其實在網軍江湖當中流傳已久，據說威力非常強大」。

郭國文指出，在台南市長黃偉哲參選市長過程當中，網軍的傳言不斷，「據說李柏璋在那次的選舉有加入某一陣營，當攻擊手的角色，但是網軍不易證明，都只是傳說」。

對於李柏璋稱跟CrazyWinnie沒關係，郭國文表示，從IP連結就可以查證，無論李柏璋或CrazyWinnie，最重要是正視網軍對選戰的干擾，造成選舉文化越來越惡質，「制度上如何面對，會比個案更重要」，他也強調，網軍對高嘉瑜的攻擊不會引起社會共鳴。

台南市不願曝光的綠營人士說，類似李柏璋的角色在政治圈就是「拿錢辦事」，且開價不菲，為打擊對手，利用網軍帶風向攻擊特定對象，無所不用其極。他感慨，特定政治人物豢養網軍，攻擊自家人比對手還狠，希望檢警早日刨除網路亂源。

國民黨立院黨團書記長陳玉珍表示，民進黨長期以府院黨等國家資源養網軍，除了現任副總統賴清德在黨內初選時遭「綠營網軍」圍剿，現在綠營立委也遭攻擊，「已經養虎為患」，呼籲民進黨不應再縱容網軍治國。

民眾黨立委邱臣遠表示，網軍帶風向文化對國家發展、社會風氣都是負面教材，高嘉瑜事件竟有綠營網軍用帶風向方式轉移焦點，「對自家人都是這樣，何況是對在野黨與政敵？」

時代力量立院黨團副總召陳椒華表示，網軍帶來的問題會讓台灣的公眾討論越來越淺層化，對公共政策的討論越來越弱智化。

民進黨 賴清德 國民黨

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