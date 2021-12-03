中天「三市長合體鳳凰雲」挨罰 告NCC逆轉勝

中天新聞台前年播出「三市長合體天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞，遭NCC以「怪力亂神」裁罰，中天不服提行政訴訟，台北地方法院判中天勝訴。（本報資料照片）

中天新聞台播出「異象？！三市長合體天空出現鳳凰展翅雲朵」新聞，被國家通訊傳播委員會（NCC）以「怪力亂神」裁罰40萬台幣（約1.44萬美元）。中天不服提行政訴訟，法院認為有害投票 可靠性而判敗訴，案經發回更審，台北地方法院認定NCC只取少數委員意見就處分，判中天勝訴；可上訴。

中天前年2月18日中午製播該新聞，晚間6時多再以「民俗專家：大吉現天侯盧韓齊聚天顯鳳凰雲？！」為標題製播新聞；NCC認為內容未經查證，引導民眾將特定政治人物與怪力亂神說法結合，依衛星廣播電視法裁罰。

中天主張，當時是參選立委缺額補選的謝龍介，邀侯友宜 、盧秀燕、韓國瑜 三名市長到台南遠東科技大學體育館站台，網友在高雄天空拍到「鳳凰雲」，才會製播相關新聞，記者口白時說明照片取自網路，並採訪民俗學者意見及氣象專家說明雲象成因，新聞註明「民俗信仰請勿盡信」等標語，已盡查證義務。

NCC抗辯，相關新聞引用網路，未求證注意真實，甚至連結立委補選，以怪力亂神影響民眾認知，未考量公共利益，將政治人物與巧合做不恰當連結，加工後製把雲朵形狀誇大具象為鳳凰，又藉民俗專家預言立委輔選結果，操弄輿情觀感。

北院審理認為，中天未經查證，用真實性有疑慮照片，在競選期間以民俗觀測天相和特定政治人物連結，有害投票可靠性，影響公共利益，判中天敗訴。案經上訴，台北高等行政法院廢棄原判決，發回更審。

北院更一審指出，NCC裁罰前將新聞提送外部廣播電視節目廣告諮詢會議，16名委員中有九人建議「發函改進」，三人建議「不予處理」，四人認為違法，最後會議決議「發函改進」，建議業者提出改善方案。

但NCC委員會審議時，沒有討論諮詢會議建議處理的方式，也沒有附上任何理由，就認定中天新聞違法，決議裁罰，且未說明不採多數委員意見的理由，只取少數委員意見做成處分，法院認定NCC處分恣意判斷而違法。