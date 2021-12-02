林秉樞稱她很開心、贏了 高嘉瑜：毛骨悚然、不寒而慄

高嘉瑜委託律師李永裕（左）2日舉行記者會表示，. 毆打高嘉瑜的林秉樞被檢警查扣了豆腐頭，根據媒體報導，照片是黑色，但高嘉瑜當時看到的是白色，因此林秉樞將證物做了掉包，「不是高嘉瑜看到的裝置」。(記者蘇健忠／攝影)

民進黨 立委高嘉瑜男友林秉樞昨天被移送時向媒體說被「她（高嘉瑜）應該很開心啦！」、「高嘉瑜跟小馬（高的前男友）你們已經贏了」等語。高嘉瑜委任律師李永裕指出，這些話讓高嘉瑜聽起來毛骨悚然、不寒而慄，感覺是一個反諷的講法，意思是你小心喔，後面會面臨什麼狀況不曉得，所以地檢署也依據恐嚇罪名，將林秉樞聲押獲准。

林秉樞甚至說「很多網友去周玉蔻那邊罵的時候，她很開心啊！」、「很多人在罵總統的時候，她私底下也很開心啊！」等語，李永裕指出，林秉樞還有時間編造謊言，高嘉瑜已挺身來面對，林秉樞也該面對司法。

有批踢踢網友聲稱還有高嘉瑜影片，李永裕則指出，目前還不確定是否有影片，但已蒐集在批踢踢上面聲稱掌握影片資料、相關內容都截圖下來，12月1日提供給檢方，所以法院羈押的理由裡，就包含勾串共犯或證人，以及煙滅證據之虞。

媒體問到是否擔心影片成把柄？李永裕說，高嘉瑜昨天要面對這件事情的時候，相關後續效應有通盤考量，所以才會天人交戰；他們也要拜託地檢署，雖然檢察官 已經很努力，但是畢竟相關的證物內容都還沒有查扣，將盡可能的提供線索給地檢署偵辦。

李永裕說，高嘉瑜目擊「豆腐頭」隨身硬碟裡面至少有四個女生的檔案，當時高嘉瑜很震驚，沒有仔細看，但如果今天查扣的證物完全沒有這個檔案，可見證據已經不知道被煙滅還是跟移往他處。

李永裕也透露，高嘉瑜目前都還是在家休息，因為這個事情其實對高嘉瑜打擊蠻重大的，畢竟是一個這麼親密的人，然後做出這樣的事情，換作任何人，都需要一段時間來休息平復。