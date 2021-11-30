徐旭東：台灣逢中必反、意識形態掛帥 令人憂心

遠東集團董事長徐旭東（左三）投書本報系聯合報，表達對台灣「逢中必反」的憂心。圖為遠東集團29日舉行聖誕點燈。（記者胡經周／攝影）

遠東集團旗下公司日前在大陸遭調查罰款後，集團董事長徐旭東昨天以「資深工業人」自稱，投書本報系聯合報，表達對兩岸關係與產業政策不彰的焦慮。徐旭東說，近幾年來，台灣 「逢中必反」的現象，似乎有擴大跡象，令人憂心。而當大陸快速崛起之際，台灣卻意識形態掛帥，政治人物心中算計的主要是選票，讓他「擔心、很著急」。

「刻意打壓大陸市場 符合台灣的長遠利益嗎？」

遠東集團旗下企業日前在上海、江蘇等五個省市遭到調查，被指有一系列違法問題，總計被罰款人民幣8862萬元（約1387萬美元），外界解讀可能與遠東捐政治獻金給綠營有關。國台辦發言人朱鳳蓮更直言，不允許支持台獨的人在大陸賺錢，呼籲台商和台企與台獨勢力畫清界線。朱鳳蓮指出，大陸歡迎台灣人投資 發展，「但絕不允許幹『吃飯砸鍋』的事」。

徐旭東在投書中指出，某些輿論讓台灣企業到大陸發展投資彷彿帶有一種罪惡感，其實大可不必，台灣產業不必就此置身於世界潮流之外，應對大陸市場有合理的認識和判斷，不該讓意識形態掛帥。台灣政治人物只會算計選票，著眼大格局的產業戰略卻不夠用心擘畫；而面對14億人口的大陸市場又刻意打壓，「這符合台灣的長遠利益嗎？」

兩岸關係急凍 台灣對大陸貿易順差卻更擴大

徐旭東指出，近來兩岸關係急凍，但兩岸經貿往來卻愈來愈熱絡。到今年10月，台灣對大陸的貿易順差，更擴大到862.5億美元，比去年同期705億美元明顯擴大。無法否認的是，大陸市場對台灣的經濟發展和貿易增長的重要性。

徐旭東指出，富比世富豪榜中，來自大陸與香港為698人，台灣有47人，可見兩岸經濟消長。世界跨國企業看重大陸市場的程度有增無減，儘管中美貿易戰仍持續，美國 企業依舊積極加碼投資大陸。多數美國企業表示，過去一年未將供應鏈任何一部分移出大陸，近半數美國企業計畫在未來一年內加速擴大在大陸投資。

徐旭東強調，他也跟多數台灣人一樣，希望兩岸關係「維持現狀」，更一向反對台獨，支持九二共識，並且和美國與國際態度一致，支持一中原則。徐旭東認為，簡單的思維考量，雖然無力解決兩岸困局，但始終希望兩岸和平，維持正常交流與互動。未來如何創造兩岸和平的氛圍，創造人民的最大利益，端看領導人的智慧。