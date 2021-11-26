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學者強調核四斷層危機 公投領銜人諷：北台灣不能住人

記者吳姿賢／台北26日電
核四公投領銜人黃士修認為，民眾現在普遍更關心供電、電價、空汙等議題，民進黨再打核災、核廢料的反核牌，效果已不如從前。(本報資料照片)
核四公投領銜人黃士修認為，民眾現在普遍更關心供電、電價、空汙等議題，民進黨再打核災、核廢料的反核牌，效果已不如從前。(本報資料照片)

地質學者及環團昨指出，核四廠區S斷層可能是活動斷層，即使不是，地震波傳來也可能因岩盤位移導致核四機房毀損。核四公投領銜人黃士修表示，核四廠耐震可加固，若依學者標準，北台灣恐怕都無法住人。

全國廢核行動平台昨邀請專家學者分析核四斷層疑慮，曾參與核四地質調查報告審查的台大地質科學系教授陳文山指出，核四外海有長達90公里的活動斷層，而核四耐震係數根本不足，科學問題要回歸科學證據，核四不會因公投就變安全。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤說，核四廠區下的S斷層，在2004年施工開挖才全面顯露，且很可能具有活動性，即使非屬活動斷層，地震波傳來時，斷層兩側岩盤將位移，導致核四廠區上方機房損毀。以地質工程專業角度而言，核四工程耐震無法補強，S斷層往地底延伸至少10公里，地殼一錯動，再厚的混凝土都是螳臂擋車。

海洋大學地科所名譽教授李昭興說，據地質調查報告，核四廠一號機、二號機反應爐中間有低速帶，一個核電廠內有這麼寬的斷層帶通過，可能是全球唯一。

不過，黃士修反駁，山崩地裂的7級劇震約0.4G，若發生在台北，城市會先毀一半，但核四廠地表耐震為0.66G，反應器廠房高達1.32G，且還能再加固；就算考慮學者假設的斷層風險，蓋在岩盤上的核四廠仍會是唯一屹立不搖的建築，北台灣反而需要撤離淨空，不適合人類居住。

台大地震科學系教授陳文山(中)、中央大學應用地質研究所教授李錫堤(右)與台灣海洋...
台大地震科學系教授陳文山(中)、中央大學應用地質研究所教授李錫堤(右)與台灣海洋大學地球科學研究所名譽教授李昭興(左)，25日在立法院出席記者會；陳文山表示，核電廠選址時必先進行斷層調查，以避開震災高潛勢區。(記者黃義書／攝影)

台灣 公投 地震

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