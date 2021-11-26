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4年200億 台推中小學「班班有網路、生生用平板」

記者趙宥寧、侯俐安、葉冠妤／台北26日電
行政院拋出「班班有網路、生生用平板」政策，將補助全國中小學1至12年級偏校每生一台、非偏校每六班一台。圖為學生上課使用平板。（圖：新北市教育局提供）
行政院拋出「班班有網路、生生用平板」政策，將補助全國中小學1至12年級偏校每生一台、非偏校每六班一台。圖為學生上課使用平板。（圖：新北市教育局提供）

行政院昨拋出4年200億元（台幣，下同，約7.19億美元）「班班有網路、生生用平板」政策，明年9月前將購置61萬台平板，每台預算約1.3萬元，讓全台中小學1至12年級偏校每生一台、非偏校每六班補助一台。不過教師團體憂心，後續維護費用恐成龐大負擔；也有家長團體指出，有些偏鄉根本不缺平板，缺的是會使用平板教學的人才。

前瞻基礎建設計畫已斥資150億元強化校園網路與智慧學習教室，行政院長蘇貞昌昨再裁示「推動中小學數位學習精進方案」准予備查，其方案分為數位內容充實、學習載具購置以及教育大數據分析等3大項。教育部長潘文忠表示，精進方案4年共200億元，全由中央政府負擔，後續每年投入14億元，擴充數位學習內容，滿足師生教學需求。

至於平板採購廠牌及單機預算，潘文忠說明，基於資安考量，不得使用大陸品牌，另還會額外購置充電車、載具管理系統（MDM），讓教師掌握學生使用平板情形，包含使用哪些平台、觀看哪些影片，也能限制使用平台、使用時間，避免瀏覽不適齡內容。後續將由縣市統整學校意見後再執行，會盡可能讓同校學生都持同廠牌、同規格。

全台教師工會總聯合會理事長侯俊良肯定此項政策，但也憂心，平板後續維修費恐對學校造成不小負擔。潘文忠說明，考量平板使用是四年一周期，未來採購會在契約明訂保固期，四年內若有問題，也能及時處理。

全台家長會長聯盟副理事長王瀚陽則表示，問題往往不是硬體不夠，而是沒有專業人力，平板怎麼用、用在哪，將是未來課題；台東縣教育處長林政宏則提到，平板可否配鍵盤、SIM卡等，否則平板若借用回家，還得額外再提供網路，且各學年段也有不同使用需求。

教育部資科司長郭伯臣表示，明年起，連續4年補助12.53億元，除了作為縣市學校頻寬提升的電信費外，也將建置中央與縣市輔導團，補助老師研習，另還有科技導入學習扶助，課後學習照顧班等。

教育部也說，明年9月起將推動數位學習實驗班，每年推600個班，以中小學偏遠學校為優先，讓學生可把平板借回家，或讓學生把載具帶來校園一起數位學習，強化數位科技與課後扶助應用，學生也可透過載具跨校共學。

教育部 預算 資安

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