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學生不穿裙 學校竟要求開立性別認同障礙證明

記者趙宥寧、劉懿萱、李成蔭／新北26日電
莊敬高職服儀校規被學指控多處違法，發生教師當場剪學生頭髮，女學生不穿裙子，要求出示性別認同障礙證明等。示意圖，非當事人。（本報資料照片）
莊敬高職服儀校規被學指控多處違法，發生教師當場剪學生頭髮，女學生不穿裙子，要求出示性別認同障礙證明等。示意圖，非當事人。（本報資料照片）

新北市莊敬高職日前爆出董事長在周會以「賣淫女子、笨蛋、乞丐」辱罵學生，教育部承諾兩個月內提交調查報告。不過台灣青年民主協會（青民協）再接獲學生投訴，指有男學生頭髮過眉，竟遭班導拿剪刀當眾剪髮，若女學生不穿裙子，則被要求開立性別認同障礙證明。

對此，校方強調，學生指控有部分與事實不符；新北市教育局表示，將持續督導該校限期修正，此案也將納入私校獎補助參據；教育部則說，將籌組專案小組實地督導。

教育部早在2005年發函各校應廢除髮禁，今年初也多次發函提醒各級學校，學生得依個人對天氣冷、熱感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服，此法也適用於私立學校。

不過青民協卻接獲莊敬高職學生投訴，指控學校仍有許多違法校規，包含「男學生劉海不得超過眉毛」、「尚未換季天冷不讓學生穿長袖校服」、「女學生不穿裙裝，學校要求開立性別認同障礙證明」等，甚至還有男學生劉海超過眉毛，遭班導當眾剪髮。儘管學生多次向新北市教育局、教育部投訴，但教育局皆未查核實際情形，而是將學校回覆內容照單全收。

莊敬高職回應，學生服儀都有相關規定，可根據氣候自行換季或增減衣物，並無強制換季時間，學生若有疑慮都可以向校內服儀委員會提出；對於違反規定的學生都依照教育局規定適當輔導，學生指控有部分與事實不符。

新北市教育局則說，先前已查出莊敬服儀規定不符規範，將持續督導，並要求這學期前完成修正。

教育局 教育部 性別認同

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