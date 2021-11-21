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黑白集／性或性別框架下的跟騷法 保護不到真正弱勢

黑白集
跟騷法三讀通過，但須「與性或性別有關」的前提，使得保護範圍大為限縮。（本報資料照片）
跟騷法三讀通過，但須「與性或性別有關」的前提，使得保護範圍大為限縮。（本報資料照片）

立法院三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，希望對受困於跟騷侵擾和威脅的無助婦女，提供比較周詳的法律保護。只是，跟騷定義失之過嚴，極可能出現社會安全網的漏洞，並徒增差別對待的爭議。

民進黨堅持對跟騷八大樣態加上「與性或性別有關」的前提，使得保護範圍大為限縮，反而可能保護不到真正的弱勢。因為只要跟騷者否認「與性或性別有關」，被跟騷者又無法明確舉證，就可能引發執法爭議，甚或讓法案形同具文。

尤其，現代婦女基金會曾經調查指出，有五成七的科技跟蹤者屬於陌生人或無法確定的對象，這些跟蹤行為很難判定與「性或性別」直接相關，恐怕也會讓保護機制形同虛設，受害者仍然無法得到即時的保護。

民進黨堅守「性或性別」的界線，不願讓專法「包山包法」；警政署則擔心範圍過廣，恐侵害人權。但是，把跟騷定義嚴格限縮在「性或性別」的框架裡，不僅為德不卒，更明顯不同於社會對跟蹤騷擾的認知。

例如討債集團尾隨欠債者、被仇家或惡鄰盯梢、徵信社或狗仔隊長期跟拍，乃至因宗教、種族、國籍或身障等其他因素而進行的跟騷，同樣違反當事人意願，甚至更令人恐懼，卻因與「性或性別」無關而不受規範，這種法律的差別對待，恐怕也不是社會所期待的。

民進黨

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