國產豬難出口 進口豬肉將搶市…農憂兩頭空

台灣不少豬農憂心，外國進口肉恐大舉侵占國內市場，要是台灣豬肉出口仍準備不足，可能會面臨兩頭空的危機。(本報資料照片)

今年元旦萊豬開放進口，農委會也提出養豬百億基金四年轉型升級計畫。不過，豬農表示，肯定政府補助，但希望加快進軍國際，並憂心進口豬肉在疫情 穩定後將瓜分國內市場。

對於敏感的百億台幣基金問題，豬農大多不願具名。本報系聯合報走訪南部一家養豬場，豬農表示，政府確實有挹注補貼，但今年疫情堪稱開放萊豬進口後的「蜜月期」，因為進口商不願進口萊豬，再加上國際船運成本大幅提高，國產豬肉價格在今年飆升，平均價格達到每公斤76元台幣，創近年新高。

百億基金中，冷鏈技術卻緩步。豬農表示，除非是全部新設，若舊設備更新還需要時間，台灣 豬肉要攻占國際市場，還不成氣候；從分切場、冷鏈場、屠宰場，溫度都要控管，的確是未來應做的趨勢，農委會最近要在嘉義試辦，只盼加快腳步。

另一名豬農指出，關鍵仍在價格戰，若明年疫情回穩，船運成本降低，以台灣豬肉目前居高不下的價格，到時外國進口肉恐大舉侵占國內市場，要是台灣豬肉出口仍準備不足，可能會面臨兩頭空的危機。

對於農委會前主委陳保基提出肉品市場轉型，產業界人士說，能夠提升肉品市場，進一步改善拍賣 市場的環境當然最好，但「屠體評級」要有先進技術、優質人員等，還要有市場，跟現在活豬拍賣截然不同，台灣仍差了一大步。