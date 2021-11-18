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黑白集／核四紛擾30年 台灣最大斷層是藍綠

黑白集
COP這次大會的重大共識就是減少碳與甲烷的排放，以及將核電重新定位為「綠能」。圖為封存中的核四廠。（本報資料照片）
COP這次大會的重大共識就是減少碳與甲烷的排放，以及將核電重新定位為「綠能」。圖為封存中的核四廠。（本報資料照片）

聯合國氣候大會的減碳呼喚，使核能再度獲得正視，認為它是抑低碳排的有效之道。這期《經濟學人》甚至說：核能是「安全」且「不可或缺」的。但台灣對此無動於衷，討論「重啟核四」公投時，各方論述仍沿著30年來的老調拉扯，沒人關心台灣的碳排或地球的未來。

一批立委組隊去參觀核四，出來後七嘴八舌，談劉姥姥的大觀園見聞。他們以為是去參訪觀光園區嗎？台電則像得了雙重人格的患者，退休廠長堅稱核四完好封存，三年即可重啟；現任主管則極力強調核四位處內陸及外海斷層交界地帶，似恨不得把核四推到海裡。

如果不相信科學，不相信專業，那麼耗費再多時光也只能在表皮打轉，無法前進一步，就像台灣的政治一樣。30多年來，核四歷經幾代更迭，它蓋了又停，停了又蓋，補強後又封存，已變成一個巨大的仇恨坑洞。論斷層，Ｓ斷層已四萬多年未曾活動，而九三・九海上斷層則難道是近日才新發現的？這些斷層，有哪一條比得上藍綠的政治斷層更深、更凶險？

說來可悲，這項公投就算通過，民進黨一定會千方百計阻撓核四重啟，就像它對付「以核養綠」公投那樣。今天人們討論此案，主旨是要認清蔡政府的能源政策太過盲目，為了自己和地球，不能不給它當頭一棒！

台灣 公投 減碳

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