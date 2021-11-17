虐殺、砸車…台中治安連環爆 被諷「球棒之都」

台中市大甲區發生砸車事件，警方逮捕五名嫌犯。(取材自記者爆料網)

台中市接連發生虐殺、被毆昏迷、惡煞砸車砸店等案，藍綠議員昨天在議會質疑警方該逮捕移送卻函送是粉飾太平、是為了美化治安數字；市長盧秀燕則在市政會議宣示，台中治安不容挑戰破壞，「只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角絕不放過。」

宋姓大學生本月7日當街遭駕駛「瑪莎拉蒂」跑車3人毆傷，警方「函送」犯嫌引起社會譁然，台中市議員陳文政昨爆料「縱放人犯不只一次」，弘旺人力派遣公司下游包商上月28日把蔣姓工人虐死，案發11天後的11月8日，弘旺林姓負責人又將鄰居莊姓男子打到顱內出血、鼻骨骨折，警方還是「函送」。

他說，當天接到傷者女兒陳情，淚訴「剛發生重大刑案又打傷我爸…」他轉告市長，市長震怒才改「移送」。他認為，連續兩次縱放人犯，恐怕僅為了美化治安數據，但已讓市民活在恐懼中，也重創台中警察 威信。他批評近期台中治安千瘡百孔，警察局長蔡蒼柏「怕事、粉飾太平」領導作風已不適任，應知所進退。

台中市警方表示，警方偵辦蔣姓工人遭虐死案已逮捕11人，莊姓男子則因停車及堆放廢棄物問題與弘旺公司有糾紛，本月8日再與林姓負責人等3人口角衝突，警方趕抵時已無打架情事，因雙方互控傷害、各執一詞，蒐證後報請檢方指揮偵辦。市警局說，弘旺確實糾紛不斷，今年已有29件報案紀錄，包含遭檢舉燃燒廢棄物、員工酒醉鬧事、打架、薪資糾紛、債務糾紛等。

民進黨 15名議員昨也輪番質詢稱台中被調侃為「球棒之都」。議員說，民眾陳情說，警察都叫民眾不要報案或拖到沒辦法拖才受理，因為長官介意治安數字要漂亮，搞得基層勸民眾不要報案、減少開三聯單，讓大案變小案、小案變沒案、最好都沒案。

蔡蒼柏表示，身為警察「守護治安，全力以赴」，不法集團依附的場所一間間掃，有問題的一個個抓。副局長鄧學鑫說，市警局每年有新血加入，難免有死讀法條狀況，已要求各級幹部教育 同仁加強辦案態度，找回老刑警的「刑警魂」，不論大案、小案，一律用辦重大刑案態度面對。

警政署表示，已通令全國各警察機關，獲報街頭暴力應立即啟動快速打擊警力到場壓制逮捕；另加強商家、公共場所等人潮擁擠處巡邏密度。

台中市副市長陳子敬說，市長前晚邀集相關單位，要求拿出治安對策，並加強臨檢。盧秀燕說，好不容易改善的治安，絕不容挑戰破壞，警告企圖滋事者不要心存僥倖。