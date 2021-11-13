我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

毒品失蹤、筆錄失竊…接連出錯的調查局長竟然升官了

記者張宏業、王聖藜／台北13日電
現任調查局長呂文忠。（本報資料照片）
現任調查局長呂文忠。（本報資料照片）

行政院核定新任調查局長由桃園地檢署檢察長王俊力出任，下周一交接。法務部長蔡清祥昨天表示，桃園地檢署檢察長由最高檢察署檢察官陳維練代理，卸任調查局長的呂文忠調升最高檢察署主任檢察官。呂的人事案昨在檢察體系引起諸多非議，不僅因呂在調查局長任內多次出錯，以呂的資歷能否勝任都引發質疑，蔡清祥強行布局此一人事案，更引發多方揣測。

呂文忠曾擔任宜蘭地檢署檢察長，後來調法務部法制司司長、行政執行署署長、調查局長，在調查局長任內接連爆發毒品失蹤弊案、調查筆錄失竊案等重大事件，尤其調查官勾結黑道將查扣的毒品贓物盜賣一事，行政院長蘇貞昌曾在治安會議上批天理難容，絕不能容忍。

呂資歷 也被質疑無法勝任

蔡清祥昨說考量呂文忠的資歷及在調查局三年多的歷練，決定派他為最高檢主任檢察官，讓檢察體系內部大炸鍋。不少檢察官質疑，呂文忠帶領的調查局除了出包事件史上最多，雖因把假訊息案件當國安案件辦受高層肯定，但對於當朝官員被控瀆職、官商勾結弊案，卻未見應有表現，竟能因此獲破例拔擢，可見如今為政者的用人之道。

資深檢察官更質疑，最高檢目前的檢察官包括曾擔任高雄高分檢、台北、新北、台南、高雄等大型地檢署檢察長，期別最資淺的是司法官24期、曾任高雄地檢署檢察長、法務部檢察司長的蔡瑞宗；呂文忠是司法官26期，連二審主任資歷都沒有，最高檢是負責非常上訴的法律審，呂文忠毫無此方面經驗，如何帶領能力比他強、資歷比他深的檢察官？

準局長 將更關注國安情勢

即將接任調查局長的王俊力，昨天到法務部與蔡清祥討論未來工作方向，他表示，很珍惜檢察官的工作，未來擔任調查局長會就國家安全情勢更加關注。王坦言一度推辭新職，當調查局長與當檢察長在看國家安全事件或是國際觀方面都不相同，調查局長的視野要比檢察長來得更寬廣，決定接受新挑戰。

王俊力是司法官廿九期，曾任法務部檢察司司長與橋頭、澎湖、連江地檢署檢察長，軍方體系出身的他，這次會雀屏中選調查局長，除法務部推薦外，國安局的支持也是重要關鍵因素。

新任調查局長王俊力（右）昨天拜會法務部長蔡清祥（左）。（記者王聖藜／攝影）
新任調查局長王俊力（右）昨天拜會法務部長蔡清祥（左）。（記者王聖藜／攝影）

檢察官 毒品 工作

上一則

公投發表會登場 國民黨「十箭齊發」槓民進黨國家隊

下一則

共諜案只見「芒果乾」 程序正義蕩然無存

延伸閱讀

德州公立學校口罩禁令 聯邦法院：違反身心障礙者法

德州公立學校口罩禁令 聯邦法院：違反身心障礙者法
反強制醫護打疫苗 共和黨執政10州聯合控告拜登政府

反強制醫護打疫苗 共和黨執政10州聯合控告拜登政府
紐約客談／詹樂霞選州長 葛謨是墊腳石須踩死

紐約客談／詹樂霞選州長 葛謨是墊腳石須踩死
教育委員、地方檢察長罷免 選舉升溫 官員陸續表態

教育委員、地方檢察長罷免 選舉升溫 官員陸續表態

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台灣退役上將夏瀛洲。圖／取自夏瀛洲臉書網頁

台退將夏瀛洲稱「解放軍有權巡西南空域」 台國防部發聲了

2021-11-07 13:10
前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

2021-11-11 09:24
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉