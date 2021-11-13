毒品失蹤、筆錄失竊…接連出錯的調查局長竟然升官了

現任調查局長呂文忠。（本報資料照片）

行政院核定新任調查局長由桃園地檢署檢察長王俊力出任，下周一交接。法務部長蔡清祥昨天表示，桃園地檢署檢察長由最高檢察署檢察官 陳維練代理，卸任調查局長的呂文忠調升最高檢察署主任檢察官。呂的人事案昨在檢察體系引起諸多非議，不僅因呂在調查局長任內多次出錯，以呂的資歷能否勝任都引發質疑，蔡清祥強行布局此一人事案，更引發多方揣測。

呂文忠曾擔任宜蘭地檢署檢察長，後來調法務部法制司司長、行政執行署署長、調查局長，在調查局長任內接連爆發毒品 失蹤弊案、調查筆錄失竊案等重大事件，尤其調查官勾結黑道將查扣的毒品贓物盜賣一事，行政院長蘇貞昌曾在治安會議上批天理難容，絕不能容忍。

呂資歷 也被質疑無法勝任

蔡清祥昨說考量呂文忠的資歷及在調查局三年多的歷練，決定派他為最高檢主任檢察官，讓檢察體系內部大炸鍋。不少檢察官質疑，呂文忠帶領的調查局除了出包事件史上最多，雖因把假訊息案件當國安案件辦受高層肯定，但對於當朝官員被控瀆職、官商勾結弊案，卻未見應有表現，竟能因此獲破例拔擢，可見如今為政者的用人之道。

資深檢察官更質疑，最高檢目前的檢察官包括曾擔任高雄高分檢、台北、新北、台南、高雄等大型地檢署檢察長，期別最資淺的是司法官24期、曾任高雄地檢署檢察長、法務部檢察司長的蔡瑞宗；呂文忠是司法官26期，連二審主任資歷都沒有，最高檢是負責非常上訴的法律審，呂文忠毫無此方面經驗，如何帶領能力比他強、資歷比他深的檢察官？

準局長 將更關注國安情勢

即將接任調查局長的王俊力，昨天到法務部與蔡清祥討論未來工作 方向，他表示，很珍惜檢察官的工作，未來擔任調查局長會就國家安全情勢更加關注。王坦言一度推辭新職，當調查局長與當檢察長在看國家安全事件或是國際觀方面都不相同，調查局長的視野要比檢察長來得更寬廣，決定接受新挑戰。

王俊力是司法官廿九期，曾任法務部檢察司司長與橋頭、澎湖、連江地檢署檢察長，軍方體系出身的他，這次會雀屏中選調查局長，除法務部推薦外，國安局的支持也是重要關鍵因素。