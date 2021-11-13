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幫特定政治人物圍事？ 楊蕙如養網軍辱公署遭判最重刑

記者王聖藜／台北報導
「卡神」楊蕙如（右）與駐日代表謝長廷。（本報資料照片）
「卡神」楊蕙如（右）與駐日代表謝長廷。（本報資料照片）

「卡神」楊蕙如被控在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處、護駐日代表謝長廷，台北地方法院根據手機通聯等紀錄，認定楊蕙如是網軍業主，其下線蔡福明在網路上發表的文章，已構成公然侮辱，昨依侮辱公署罪判楊蕙如與蔡福明各六月徒刑，得易科罰金18萬元，可上訴。

侮辱公署罪法定刑上限是六個月，實務上法官判到最高刑的案例並不多見，侮辱公署罪更少見如此重刑度，顯見法院對此案行為的評價。判決指楊蕙如、蔡福明藐視公權力執行，損害公權力尊嚴。

「卡神」楊蕙如利用網軍攻擊公務員，從她過往背景到率領網軍所發表的言論，讓各界不免有政治操弄的想像；近年來，執政黨透過網軍圍剿不同意見者案例不在少數，楊蕙如網軍案判侮辱公署罪最高刑度，或許一時半刻無法解決網路霸凌氾濫，卻是一大警訊，網軍傷人的行為，絕非無法可管。

書寫文字、說話、對事情評論，都應建立在客觀的事實基礎上，沒有事實基礎而漫天叫罵，不被法律所容許，如同網軍案公訴檢察官法庭辯論的主軸，「言論自由不是無法無天」。

楊蕙如是駐日代表謝長廷2008年總統競選團隊的網路執行長，與謝關係匪淺，她在關西撤僑案謝長廷被圍剿時出手搭救，配合謝當時自稱管不到大阪辦事處的甩鍋說詞，齊將罪過推給大阪處，更有理由懷疑她霸凌基層公務員含有政治目的。

楊蕙如率網軍侮辱公署，無數傷人的嘴，如削尖的刃，間接造成駐大阪處前處長蘇啟誠以死明志，楊蕙如發給網軍工資，煽動網路部隊出征，表面上犯的是侮辱公署罪，實則幫特定政治人物圍事。

網路風向帶得起來，可以毀人名節，可以左右鄉民的觀點；農委會兩年前編列1450萬元(新台幣)養小編、推政策，從此「一四五○」成為網軍代名詞，操盤操得好，政治利益就來，執政黨日益習慣透過網路不正義賺取政治上的好處。

在關西撤僑案中，駐日代表與大阪辦事處的責任誰輕誰重？答案應很明確，外交部當初為撤僑爭議有意議處蘇啟誠，網軍為謝長廷保住烏紗帽，卻害國家損失一名頗受好評的外交專業官。

楊蕙如案只是「一四五○」的冰山一角，當執政者日漸習於透過網軍出征，終究仍須受到法律制裁。

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