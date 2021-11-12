春節返台檢疫納10+4、7+7方案 16日開放檢疫所預約

圖為高雄檢疫旅館，工作人員消毒送餐車。（本報資料照片）

防疫旅館 量能持續難產，指揮中心昨終於拍板新增「10+4」及「7+7」，開放民眾後7日及後4日可在家檢疫，加上原本14天檢疫，總計三種春節檢疫措施。同時也擴增集中檢疫所量能，自16日開放六梯次供民眾預約，只提供「7+7」方案的民眾入住，預計最高能提供2萬多間房間。

春節返鄉大軍粗估4萬人，中央遲遲生不出足夠的檢疫場所，提供檢疫。昨決議再縮減檢疫天數，只要打滿兩劑疫苗且滿14天，即可選擇「7+7」，前7天入住防疫旅館或集中檢疫所，後7天返家檢疫。認證疫苗總計有八款，為WHO認可以及高端疫苗 。

集中檢疫所也擴大量能只為了配合7+7措施，16日起，指揮中心開放六梯次給7+7方案的檢疫民眾預訂房間，每梯次提供3600間，平均可以提供2.1萬間的檢疫量能。

指揮中心發言人莊人祥表示，集中檢疫所入住時間最晚為明年2月5日，採一人一室，不得與家人同住。地點不得自選，且住滿七天也不能續住，期間內也無法更換日期及房間，且訂房後若未入住不得退款，接駁交通費用須自理。

台大公衛學院教授陳秀熙指出，春節檢疫方案同時納入「10+4」及「7+7」，為了防堵境外移入者，雖然接種兩劑疫苗卻仍有隱性突破性感染發生，同住家人不只規定要打滿疫苗，還要頻繁快篩，盡早揪出潛在感染個案，才有辦法避免疫情再次爆發。

●返鄉檢疫一周三變 柯文哲轟「整死人」

春節返鄉檢疫規定一周三變，最終祭出三大方案，卻讓旅館業者、入境者及同住家人折騰不已。台北市長柯文哲砲轟中央「整死人」，旅館業訂房及航班又要重新調整；新北市長侯友宜也說，呼籲中央政策調整要周全，不要一變再變。防疫旅館抱怨，許多旅外民眾急著打電話改訂房，也造成旅館人員工作量劇增，有些員工不堪壓力離職。

台北市旅館公會理事長韋建華說，政策改來改去，雖防疫旅館重新訂房都算是麻煩小事，但對一般旅館而言，最擔心的是春節造成疫情破口，讓好不容易守住的疫情再度攀升。