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核四公投在即 監院糾正台電、經部

台灣新聞組／台北11日電
國民黨主席朱立倫（右四）10日下午出席公投「青年民主戰隊」成軍記者會，呼籲四項公投案都同意，讓台灣更美麗。（記者曾吉松／攝影）
國民黨主席朱立倫（右四）10日下午出席公投「青年民主戰隊」成軍記者會，呼籲四項公投案都同意，讓台灣更美麗。（記者曾吉松／攝影）

四大公投將於12月18日舉行，其中「重啟核四」公投備受關注。而就在公投前，監察委員田秋堇、蔡崇義、賴振昌針對「台電奇異核四仲裁案」調查兩年，日前通過委員會討論，提出五項調查意見並糾正經濟部、台電，今天將舉行記者會說明。

台電在2019年5月表示「核四計畫台電奇異第二仲裁案雙方達成和解」，但田秋堇等三監委表示，台電2015年12月4日向國際仲裁院提供的43項反請求資料發現，核四至今尚未通過完整測試、未符合安全要求，而重要性如核四大腦與神經系統之DCIS系統更是問題嚴重。

監委指出，43項反請求至今尚未解決者共23項，其中問題超過上千個，且多為系統性問題，但2014年7月30日前經濟部長張家祝開記者會宣布核四所有設備都符合規格要求，安全無虞。

對於年底四項公投，反對重啟核四的宜蘭縣長林姿妙提出「三個同意、一個反對」，和國民黨主席朱立倫的「四個同意」不同調。朱立倫昨強調，國民黨的目標是四項同意，兩項由黨提出的公投案會全力推動，另外兩項民間團體所提的，「我們尊重、協助支持」，「對於這兩項會有不同意見，我們表達尊重」。綠營則酸朱比林更沒guts（膽識）。

因應1218場公投宣講，國民黨昨舉行「青年民主戰隊」成軍記者會，宣示在「捍衛公投權利」、「反對萊豬進口」的議題上，青年朋友絕不能缺席。朱立倫也到場勉勵青年朋友，宣布國民黨青年公投宣講13人戰隊成軍。

首場公投電視說明會本周六舉行，國民黨內不滿朱立倫「陣前換將」，行政院長蘇貞昌更嗆國民黨撤換理由「下駟對上駟」的說法，昨天又說「朱立倫不服氣，請他帶出來讓我看，哪一隻馬聽得懂人話」。朱立倫昨二度否認臨時換將理由與「下駟對上駟」有關，並反嗆蘇揆要好好做事讓民眾放心，每天跟別人鬥嘴不是好方法。

不過，對於「公投綁大選」公投領銜人、立委江啟臣認為主講人陣前換將需要很好的理由，朱立倫則未回應。朱僅再次呼籲蔡英文總統別再躲，趕快就四大公投議題出來和他辯論。

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