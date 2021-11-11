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瑪莎拉蒂惡煞遭起底 家開食品廠 網友發起抵制

台灣新聞組／彰化11日電
網友到處轉貼痛毆宋姓男大生的張男父母和食品公司照片。（取材自臉書）
網友到處轉貼痛毆宋姓男大生的張男父母和食品公司照片。（取材自臉書）

台中市宋姓男大生7日與瑪莎拉蒂擦撞，遭車內張男毆打，迄今仍昏迷在加護病房，引起社會譁然；車主張男被起底是彰化食品廠小開，許多網友發起拒買，該食品廠的臉書晚間也關閉；張男父母獲知兒子涉犯重罪，向友人表示無奈和難過，張男父親今早出面道歉，強調「是我管教不當、是我的責任，跟社會大眾道歉」。

三煞惡行令人憤慨，有網友起底富二代張男真實姓名，及其父母經營的食品公司，並發起拒買，「何必讓他們賺錢去養一個殺人犯」；還有網友晚侵入食品公司臉書和截圖到處傳貼「公告周知」，還附上食品公司在疫情嚴峻期間捐贈物資的照片作對比，令人感到諷刺，食品公司臉書已悄悄下架。

不僅如此，張男高中時就有過無照騎車遇到攔檢不停情事被罰，也曾有傷害前科等黑歷史也紛紛被起底。

據了解，張男的父母關心台灣自由民主運動，出錢出力，政商關係都不錯，在他們的兒子被起底之後，消息如鼎沸在地方傳開。

張男的父母向昔日住家所在地的溪湖鎮大竹里里長何炳樺表示，兒子在外發生這種事，當父母的實在很無奈和難過，今天將公開向社會大眾道歉，對於後續關懷及賠償宋姓男子，他們身為父母會盡最大誠意，也會要兒子尊重司法判決和應該面對的刑責。

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