日入境鬆綁 卻不認台小黃卡 陳時中：雙邊認證有點卡卡

台灣疫苗接種證明（小黃卡）目前尚未獲日本政府列入縮短隔離證明名單，因此現階段入境日本的民眾仍要隔離檢疫14天。（記者徐偉真／攝影）

日本 昨日起實施新入境規定，入境商務旅客只要有新冠疫苗完整接種證明，隔離期從10天縮短到3天，但未承認台灣 的疫苗接種紀錄（小黃卡），入境日本的民眾仍要隔離檢疫14天。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 坦言，台日雙邊認證作法「有點卡卡的」；外交部發言人歐江安說，將持續協助台日雙方就相互認證等事宜進行磋商。

綜合本報系聯合報及中國時報報導，日本新的入境規定，在台的日本人或台灣獲日本簽證入境日本仍須隔離14天，入境台灣同樣也要14天。該規定認可輝瑞、莫德納、AZ，有已完成接種兩劑AZ疫苗的民眾出差日本不滿表示，相較於其他國家入境者可享鬆綁措施，自己又要再關14天，「台灣都打了日本送的疫苗，為何不承認我方的小黃卡？」

陳時中表示，據他理解，日本也非全開放，僅針對長期居留和學生，但整體政策一直與日方商討，最大的關鍵在於，因台灣還是要居家檢疫14天，「卡」在我方要不要縮減日本民眾入境台灣檢疫天數，雙方難互相認可。

至於和日本的談判條件為何？是否台灣也需針對日本入境縮短檢疫時間嗎？陳時中坦言，「大家就是這一點卡卡的」，他說，雙方希望最順的方式就可以國家對國家，對等的，但台灣覺得疫情有一點不對，可能難以放鬆。

而台日相互認證是否會納入高端？陳時中說，還沒談到高端，現在重點是要先談互惠。

據報導，國民黨立委賴士葆痛批，若日本不承認高端，大家可以理解，因為高端並沒有做第三期人體試驗，但小黃卡大部分是AZ、莫德納、BNT等，尤其日本送了420萬劑AZ給台灣，卻又不承認施打效力，這就相當於在刁難台灣，駐日代表謝長廷要幫忙講話，外交部長吳釗燮也應出面，向他口中的日本「大哥哥」抗議並扛起責任。

國民黨立委李德維也指出，陳時中與民進黨政府，顯然完全錯誤解讀日本與台灣之間的關係。蔡政府及衛福部應該跟大家說明，日本跟台灣到底卡在哪？是因為日本不承認AZ，還是卡在蔡政府力推的高端？

此外，台灣昨新增六例境外移入案例、一例死亡個案，無本土確診，疫情持續平穩。六例境外移入個案中有兩例屬於突破性感染；新增死亡個案為93歲女性，有慢性病史，死因為癌症併發心肺腎衰竭。