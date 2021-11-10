專家：台減碳標準未加嚴 失分關鍵

台灣在全球氣候變遷績效指標名列後段班，環團及業者都指出，愈來愈多國家禁售燃油車，台灣須加速相關政策因應。（記者蘇健忠／攝影）

「氣候變遷 績效指標」（CCPI）台灣 排名倒數，專家指出，台灣未加嚴2030年減碳 標準、節能表現不好，是失分關鍵原因。環團及企業更提醒，除電力減碳外，包括禁售燃油車、公共巴士和商業用車的電動化等其他方面，都必須加速，才能全面減碳。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，CCPI仍有很多積極意義，例如認為人均能源使用量要有上限，但台灣節能表現不夠好，如果無法達到能源需求負成長，就無法得到更好名次，評比也強調各國要加強2030年減碳目標，但台灣到目前為止都還沒有提升而導致失分。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，政府宣布2050年淨零排放，現行目標2030年減兩成根本不夠，目標勢必要向上提升為三成五至四成，政府各部會減量行動方案也應該強化。

長期關注氣候議題的媽媽監督核電廠聯盟秘書長楊順美直言：「明確的政策與堅定的決心是最大的挑戰。為政者不能只想討好選民，要清楚的讓民眾看到願景。」

她舉例說，民眾要能想像，淨零的2050年是一個什麼樣的社會，如果沒有達到，又會發生什麼事，「國際上好多國家提出2030禁售燃油車的政策，但台灣卻說了之後又縮回去，到底保障的是誰的權利」，政府應有更大作為去對抗氣候變遷。

正在格拉斯哥參加氣候會議的美妝品牌歐萊德董事長葛望平表示，台灣雖然喊出2050年淨零，但只聚焦在電力的減碳，「能源當然是一部分，但台灣在其他部分的推動，感覺沒有那麼快」。

葛望平認為，台灣的總碳排量必須揭露和計算，要更清楚計算出來，才能發展負碳的碳權交易。他分析，未來碳的成本會愈來愈高，如果企業能透過減碳取得碳權，就能鼓勵產業大幅減碳，「讓減碳變成不是負擔，而是競爭的價值。」

參加本屆氣候大會的台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋說，政府部門應盡速完成2050淨零排放路徑圖，具體規畫未來30年各部門的轉型路徑及目標發展；此外，既有的中長期減碳規畫、溫室氣體階段管制目標也應進行相對應的調整，擘畫與執行更積極的氣候政策。