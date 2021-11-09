新聞評論／做不到零碳排 問題在蔡英文關錯電廠

駐英代表處在COP26聯合國氣候變遷會場邊舉辦「台灣日」活動，蔡英文總統透過影片致詞，宣示台灣決心和世界一起朝2050零碳排的目標努力。(影片截圖)

駐英代表處在COP26 聯合國氣候變遷會場邊舉辦「台灣 日」活動，蔡英文 總統透過影片致詞，宣示台灣決心和世界一起朝2050零碳排的目標努力。話說得好聽，卻是假大空：第一，蔡政府是為應付COP26，上月才由環保署倉促將淨零目標寫入《氣候變遷因應法》草案；第二，草案中根本未訂出執行期程，一切只是空談；第三，全球已60多國建立了碳價機制，台灣卻連影子都沒有。

蔡英文這項宣示，目的在「出口轉內銷」的宣傳，沾一下COP26的醬油，順便嗆一下中共；除此之外，沒有太多意義。更糟的是，當蔡英文自詡將實踐「淨零排放」目標，但眼前在即的四大公投就有兩項嚴重挑戰其能源政策，她卻毫無檢討之意。試想，蔡英文嘴巴喊著「零碳排」，她卻要台灣八成電力改為只會增加碳排放的「火力發電」，這豈非痴人說夢？

就拯救地球而言，蔡英文能源政策最大的錯誤，就是關錯了電廠。蔡政府認定，核能電廠是十惡不赦的「惡靈」，因此必須加速關閉；但從造成地球暖化及製造空氣汙染的角度看，燃煤電廠才是它應該優先汰除的對象，它搞錯目標。蔡英文將目標鎖定廢核，一則是因為「反核」是民進黨的重要精神支柱，這是基於意識形態的神主牌，而非基於國家經營的專業選擇；二則是日本福島核電廠事故，提供了它很強的現實支撐。

問題是，蔡政府一心一意廢核，卻無法將可以取代核能的電力開發出來。例如，蔡政府要提高再生能源的比重為20％，但五年多過去，風電、太陽能建設風風火火，迄今卻只提供了5％的電力。再如，蔡政府要把天然氣發電比重提高到50％；但五年多過去，氣電還有十個百分點的偌大缺口無法填補。而三接、四接等天然氣接收站的新建，除了要耗掉上千億元經費，都會對既有海岸生態造成嚴重破壞。

在民進黨鼓吹下，不少民眾或許視核電廠如蛇蠍，但許多人對於火力電廠及各種破壞環境的設施同樣毫無好感。深澳電廠說要用「乾淨的煤」重啟發電，顯然沒有說服力，才會引起那麼大的民怨。同樣的，「三接」嚴重破壞藻礁生態，「四接」會造成珊瑚大量死亡，「五接」破壞白海豚棲地，都很難受到民眾歡迎。最明顯的例子是台中火力電廠，這些年除造成中部地區的藍天消失，許多人因空汙而感染肺部疾病。這些民怨，不會因中火局部改為天然氣發電而消失。

我們無意頌揚核電，但從「友善地球」的角度看，核電廠至少在減少碳排放方面遠優於燃煤乃至燃氣；在供電穩定上，則比再生能源可靠許多。在推動完全廢核的德國，最近有25名科學家發表公開信，要求「留下」尚在運作的六座核電廠。原因就是，如果將這些占發電量一成二的核電廠廢掉，德國不可能在2030年達成它的減碳目標。在台灣，撇開核四不談，現存核二、核三的發電量比為13％，極有助於減少碳排。以6月底被「提前除役」的核二廠一號機為例，裝置容量為100萬瓩；而協和電廠的裝置容量為200萬瓩，年碳排量160萬噸。換算下來，如果核二一號機不除役，一年可以幫台灣減少80萬噸碳排量。這麼簡單的算數，蔡政府難道沒想過？

台灣是能源短缺的國家，98％能源都靠進口，政府把火力發電的比重設為八成，這是蔡英文無法達成「淨零排放」的最大障礙。蔡英文的能源目標不僅脫離現實，更關錯了電廠，請趁著這個機會好好檢討吧！