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關掉視訊失落感湧現 虛擬接觸讓銀髮族更孤單

記者陳宛茜／台北8日電
調查指出，逾半數60歲以上的銀髮族認為，使用視訊等工具和親友虛擬接觸，比完全不接觸更讓他們覺得孤單和沮喪。（圖：華山基金會提供）
調查指出，逾半數60歲以上的銀髮族認為，使用視訊等工具和親友虛擬接觸，比完全不接觸更讓他們覺得孤單和沮喪。（圖：華山基金會提供）

疫情造成的封鎖，感受最深刻的當屬銀髮族。台灣許多銀髮組織開始為銀髮族設計線上課程，或研發網路工具協助銀髮族與外界溝通。但英國蘭卡斯特大學在7月英國解封後，發表一份令人意外的調查，調查指出，逾半數60歲以上的銀髮族認為，使用視訊等工具和親友虛擬接觸，比完全不接觸更讓他們覺得孤單和沮喪。

因為疫情，英國經歷一年多的封城，許多銀髮族在封鎖期間透過手機與網路視訊，和親友、兒孫保持聯繫，文化界也為銀髮族打造了Zoom合唱團、線上讀書俱樂部等，希望為銀髮族避免孤獨。

但蘭卡斯特大學在疫情期間訪談5148名60歲以上的英國銀髮族，和1391位美國銀髮族，發現在封鎖時間透過網路進行虛擬社交的銀髮族，比封鎖期間完全隔離的銀髮族，更容易感到孤獨、沮喪和不快樂。

主持此研究的蘭卡斯特大學社會學院副教授胡揚分析，大量接觸網路容易導致倦怠，而銀髮族對於使用網路科技的不純熟，也為他們帶來壓力，此1壓力甚至比完全隔離引發更大孤獨感。英國銀髮組織Age UK總監卡洛琳（Caroline Abrahams）則認為，虛擬環境會加劇那些無法親自與親人在一起的感覺。

弘道基金會執行長李若綺說，這波疫情來得又快又急，要銀髮族透過電話在短時間學會使用線上課程或視訊，並不容易。弘道基金會原本想在疫情期間提供銀髮族線上課程，但銀髮族有適應問題，最後還是派社工以無接觸方式到府服務；疫情緩和後立刻在戶外辦手機教學，協助銀髮族透過網路與外界溝通。

調查指出，逾半數60歲以上的銀髮族認為，使用視訊等工具和親友虛擬接觸，比完全不接...
調查指出，逾半數60歲以上的銀髮族認為，使用視訊等工具和親友虛擬接觸，比完全不接觸更讓他們覺得孤單和沮喪。（圖：華山基金會提供）

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