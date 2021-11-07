虐死男嬰埋屍1年 父母照領津貼

苗栗縣竹南鎮九個月大男嬰去年疑遭父母不當照顧致死，遺體被埋在附近一處樹林中，檢警日前開挖尋獲骨骸。（記者胡蓬生／翻攝）

苗栗縣竹南鎮驚傳九個月大林姓男嬰疑遭父母不當照顧致死，屍體被埋在鎮內一處樹林，時間長達一年，遺骸4日晚間才被警方尋獲。這對父母竟在男嬰死後仍持續詐領育兒津貼，檢察官 認兩人涉犯殺人重罪，且有逃亡、串證之虞，但林童母親因懷孕即將臨盆，檢方向法院聲請羈押林父獲准，林母限制住居，每日向派出所報到。

男嬰已被虐致死一年，期間不但未被發現，且其父母持續領育兒津貼。兒少專家認為，政府近年修法增加兒少經費，各地方政府更提出獎勵生育措施，但生之後的養育問題，同樣值得關注。

42歲的林姓男子在竹南一科技園區工作 ，與31歲的同居陳姓女友和四名小孩平時住在苗栗，陳女與小孩都設籍桃園。其中，陳女與前夫所生的大女兒今年6歲，卻遲未註冊入學，桃園市社會局進一步了解發現，桃園設籍處沒住人，兩幼兒也未按時施打疫苗 ，且整家人都「下落不明」失聯。

桃園市社會局通報警婦幼隊追查，並調閱林男、陳女帳戶，確認每筆津貼都按時入帳，兩人也提領使用，過濾監視器循線追出兩人在苗栗竹南租屋，因桃園生育及育兒津貼都高於苗栗，被懷疑為津貼設籍桃園。

警方為確認林男一家生活狀態，私下查訪，鄰居都說只看過「三個小孩」，明顯和登記的戶口人數不符。警方專案小組4日到林男家中，發現僅有三名瘦弱的女童，戶籍上應該兩歲的兒子卻不見蹤影。

男嬰父母起初辯稱，兒子去年6月「被陌生人抱走」，後來又改口說怕男嬰吵鬧影響鄰居，所以用「巧拼」地板套在男嬰頭上讓男嬰午睡，因男嬰體弱發育不全，後來發現時已死亡。由於說詞反覆太過可疑，未獲警方採信。

員警之後向林男表明，如孩子真發生不幸，「讓他入土為安才好」，這句話讓林男淚崩，稱去年因故凌虐男嬰致死後，私下埋在鎮內樹林。警方循線前往棄屍地點挖掘，只剩下一堆枯骨、尿布及部分衣物。