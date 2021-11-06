告米其林派密探 日料「磯勢」敗訴

知名日料餐廳「磯勢」不受權威評鑑標準拘束，提告拒絕米其林派員評鑑，法院判決「磯勢」敗訴。（本報資料照片）

知名日本 料理餐廳「磯勢」拒絕米其林上門評鑑，發律師函卻未獲回應，委請律師向Michelin Travel Partner提民事訴訟，要求米其林不得派評審員至磯勢用餐、評鑑，也不得在米其林指南上評鑑或推薦磯勢；台北地方法院判磯勢敗訴，可上訴。

判決指出，餐廳是提供消費者餐飲服務來賺取利潤 ，提供的餐點、服務、用餐環境氛圍是可受公評之事，縱使磯勢未來真的列入米其林指南中推薦，記載餐廳優點和特色，也難認會損害餐廳商譽。

磯勢得知判決結果指出，本案涉及到憲法保障權益的輕重權衡，需有突破窠臼的勇氣，對法院判決深感遺憾，為捍衛餐廳說不的權利，收到判決後必定會提上訴。

磯勢所屬的瑞慧日式餐飲公司主張，經營餐廳理念就是給廚師自由揮灑空間，不要受所謂權威評鑑的標準拘束。律師指出，若米其林仍派員評審，即侵害餐廳的締約自由，也侵害餐廳營業自由、自我實現的人格權。

米其林則抗辯，餐飲服務為可受公評之事，磯勢禁止米其林評審員到餐廳用餐、發表評論，是不當箝制言論自由，違反公共利益，也非民主憲政秩序所允許。

法官認為，米其林若派匿名評審員前往磯勢，確實會影響餐廳締約自由，但磯勢聲請事前禁止派祕密客用餐，限制評論推薦餐廳，目的是要限制米其林的言論自由，也會侵害米其林提出要約的自由，因此判磯勢敗訴。