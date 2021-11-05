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陸女假健檢真賣淫 名醫涉開上萬張假證明

記者張宏業／台北5日電
中山醫院前院長李偉政涉與旅行社勾結，以不實醫美健檢資料讓陸籍女子到台，部分女子從事賣淫，4日晚被移送台北地檢署複訊。（記者蘇健忠／攝影）
中山醫院前院長李偉政涉與旅行社勾結，以不實醫美健檢資料讓陸籍女子到台，部分女子從事賣淫，4日晚被移送台北地檢署複訊。（記者蘇健忠／攝影）

台灣知名血液腫瘤科權威、中山醫院前院長李偉政，涉與長榮、台大旅行社勾結，利用不實醫美健檢資料，讓陸籍女子來台健檢，部分女子來台後根本沒做檢查，反而私下去賣淫，院方與旅行社再以低價診療配合拆帳，從中賺取價差，涉及違反兩岸地區人民關係條例。

調查局台南市調查處與移民署台南專勤隊昨天兵分五路搜索，約談李偉政、長榮旅行社負責人蔡長榮、台大旅行社負責人徐若婷、聖堡達旅行社大股東、醫院沈姓女秘書等人到案，深夜移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

李偉政是台灣知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，是印尼僑生，曾任陸軍軍醫署少將署長，也曾在三總當過主任，專長是一般內科疾病、血液腫瘤科疾病、腫瘤及癌症，此次牽扯賣淫案讓醫界相當吃驚。

內政部移民署規定，陸籍人士以個人名義來台健檢，非醫學中心需要1萬5000元台幣（約538美元），醫學中心則需2萬元台幣，李偉政在中山醫院副院長任內，明知長榮等旅行社的申請不符規定，卻從2016至2019年間，配合旅行社不實填寫健檢資料，並指示部屬開立不實收據，光是沈女就開出上萬張醫療收據。

調查發現，涉案旅行社先向賣淫女子收取1500元人民幣（約235美元）「健檢費」，再把款項匯入醫院帳戶，醫院扣除1200元台幣基礎健檢費後，剩餘價差回流給旅行社朋分，仍核發足額的醫療收據。

長榮 腫瘤 台灣

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