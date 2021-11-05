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「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

台灣新聞組／台北5日電
彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）
彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

前台灣大學新聞研究所所長、資深媒體人彭文正，因長時間質疑蔡英文總統的博士學位是假的，挨告加重誹謗遭起訴。台北地院20日開庭，彭未現身，檢方對他聲請拘提。對此，彭文正近日受訪表示，自己被蔡政府追殺，已申請入籍美國，已委請律師向美國申請政治庇護。

同樣質疑蔡英文博士學位的台大名譽教授賀德芬，向教育部調閱論文等資料卻被以「機密封存30年」為由拒絕，她提行政訴訟請求撤銷封存處分，並要求國家賠償1000萬元台幣，台北高等行政法院昨判賀德芬敗訴，可上訴。

台北中國時報報導，彭文正近日接受媒體訪問，被問及若在美國逾期不返，會不會被遣返？此外，有傳聞說他考慮申請美國籍或申請政治庇護是真的嗎？彭文正表示，歡迎遣返他回台，自己也確實申請了美國籍，過一段時間若成功的話，會在臉書公布申請結果。

報導指出，有律師有向彭文正分析，若要申請入美，以彭的學經歷絕對足夠，可以用傑出人士直接申請，不用申請政治庇護。但彭文正認為，自己拿美國護照一定要用政治庇護的管道取得，這是他個人堅持。被問到美方近期與蔡總統互動良好，申請政治庇護是否會有尷尬等問題？彭文正說，美國白宮和國務院不會管這麼瑣碎的事情，且依美國過往的人道精神，是不會為難為學術自由和人權爭取的人。

至於取得政治庇護後下一步？彭文正說，自己會PO上網跟1450炫耀，然後去聯合國總部走一圈。

台大名譽教授賀德芬查蔡英文論文提告教育部，被台北高等行政法院判決敗訴。（本報資料...
台大名譽教授賀德芬查蔡英文論文提告教育部，被台北高等行政法院判決敗訴。（本報資料照片）

本報系聯合報報導，賀德芬前年12月6日向教育部申請提供蔡英文在政治大學任教期間所有升等論文、學位證書等資料，但教育部回文拒絕。她認為，教育部違反國家機密法、個人資料保護法、政府資訊公開法及檔案法等，提行政訴訟請求法院判決教育部提供所有資料。

北高行指出，教育部今年6月3日訴訟期間已提供蔡英文履歷表、學位證書，賀德芬也當庭肯認收受；另送審著作、服務證書，在教師送審程序結束後已還給蔡英文，不屬教育部保存的政府資訊或檔案，賀德芬依政府資訊公開法、檔案法請求教育部提供資料，與法律規定要件不符，教育部處分無誤。

北高行認為，國家機密保護法沒有規定人民可積極請求機密核定機關說明核定國家機密的條件、理由或法律依據，因此賀德芬無權請求教育部說明核定相關資料為國家機密的理由，也沒有法律上請求權基礎。

另外，賀德芬主張因教育部拒絕提供蔡英文相關資訊，而赴英國聘當地律師追查，損失1000萬台幣；北高行指出，賀德芬沒有舉證供法院調查真偽，無從認定兩者之間有何因果關係。

教育部 美國 蔡英文

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