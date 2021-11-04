攤商驚悚三角戀 舊愛丟大排溺死 新歡塞冰櫃囚禁

圖為示意圖。(ingimage)

台中市一中街知名大腸包小腸攤商「香腸王」沈聯旺和大陸籍羅姓女友、印尼 籍謝姓女友搞三角戀情，他6年前拿鐵棍毆傷印尼籍謝姓女友塞進冰櫃，謝女獲救後爆出沈2005年為解決感情糾紛，用藥迷昏羅女丟入大排水溝活活溺死，一審依殺人罪判沈14年徒刑，二審加重改判15年，最高法院駁回上訴定讞。

沈聯旺2002年聘雇已離婚的羅女在大腸包小腸攤商工作 ，兩人也交往同居，未料沈事後劈腿和已離婚的謝女交往，謝女還替沈生下一子，三人常因糾葛的戀情發生口角。

沈聯旺2005年8月間欲解決三角戀情，在藥酒中加入安眠藥讓羅女喝，待羅女昏睡不醒，他將羅女衣物脫光，用棉被包裹後放上車，再開車去找謝女一起到彰化和美的大排，沈一把抱起羅女丟入大排，在車內的謝女聽到落水聲嚇得不敢出聲，也擔心報警會被當成殺人共犯。

謝女2015年受不了家暴 要求和沈聯旺分手，沈心生不滿，手持鐵棍毆打謝女頭部，再塞進冰櫃；謝女甦醒後大聲呼救，被鄰居發現報警處理。謝女獲救，擔心自己會死在沈的手上，供出羅女命案。

檢警調查，根據謝女說法，2005年確實有在彰化和美大排發現一具無名女裸屍，再聯絡羅女親屬來比對DNA，確認了無名女屍的身分就是羅女，依法起訴沈。

沈否認犯行，但法院認為，謝女沒有住過彰化，卻可以確切說出羅女落水位置、犯案過程等，加上謝女也通過測謊，法醫也確認羅女為生前落水，一審依殺人罪判沈14年，台中高分院二審認為沈狠心殺害羅女，手段凶殘，毫無悔意，改判15年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。