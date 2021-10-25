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規模6.5 連2強震撼動全台 落石砸人車 有人穿內褲奔逃

記者吳姿賢╱台北25日電
24日下午一分鐘內兩度地牛翻身 ，讓許多人有感，新北新莊區一處工地的吊臂被搖歪。（記者葉信菉／攝影）
24日下午一分鐘內兩度地牛翻身 ，讓許多人有感，新北新莊區一處工地的吊臂被搖歪。（記者葉信菉／攝影）

全台「震」驚。宜蘭縣南澳鄉昨天下午一分鐘內兩度地牛翻身，首震規模6.5，全台有感，有10縣市搖出震度四級、國家警報狂響，不少民眾驚慌逃出家門，連離島馬祖都測到一級震度，一分鐘後大同鄉又震出規模5.4餘震。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，規模6.5除了是台灣今年最強震，更是南澳地區48年來的最大震，不排除未來三天還會發生規模四以上餘震。

昨天首先在下午1時11分南澳發生規模6.5地震，最大震度包括宜花、北北基、桃竹苗、台中、南投都達四級。幾乎半個台灣瞬間搖晃，眾人驚愕，等到過了十多秒地震尚未停止，大家才知害怕，有人躲在室內梁柱旁，也有人逃到室外，還有人嚇得趴地上。

「門窗嘎嘎叫，東西都到處亂飛。」宜蘭民眾首當其衝，高樓住家更可怕，有民眾說家中物品到處噴，卻只能互抓著對方祈禱；也有人正在聚會用餐，拿著碗筷就跑，小孩子更嚇到躲桌底下大叫「好可怕」；有名男子正在蹲廁所，嚇到不知該逃還是繼續。

此外，宜蘭礁溪鄉阿先溫泉的大招牌和部分交通號誌、路樹掉落；蘇澳有家牛排館遇到大地震，湯水灑得滿地，只能停止營業善後。超商架上物品掉落一地，醬料瓶破裂一片狼藉。

花蓮錐麓古道因地震落石，砸傷林姓女遊客左腳；蘇花公路有輛自小客車也被落石砸中，清水地熱公園聯外山路因坍方阻斷交通，園區賣店兩女員工受困，還有人嚇得只穿內褲逃出家門，許多宜蘭人說「這讓人想起九二一」。

氣象局說，這次成因是隱沒帶地震，深度達66.8公里。儘管各地災損不嚴重，但陳國昌說，規模6.5地震算是非常大，且震央發生在陸地上而非外海，距離宜蘭人口密集地區又相當近，還好隱沒帶地震很深，「若震央很淺，災情恐難以想像」。

隨後下午1時12分，隔壁的大同鄉出現規模5.4地震，深度也有67.3公里，宜花、新北、桃竹、台中、南投震度三級，氣象局研判為餘震。

陳國昌說，該兩起地震為同一個地震序列，該地區表層有一個破碎帶，深層是隱沒帶。隱沒帶地震特性是發生主要大地震後，若能量未達平衡，很快就會再出現下一個大地震，因此昨天立刻出現規模5.4餘震，其實非常正常。

陳國昌也說，隱沒帶地震深度相當深，因此震度不至於有想像中那麼大，地震雖範圍很廣、感覺上晃得很厲害，但其實沒有較高頻的震波，主要都是低頻震波組成，對結構物、建築物破壞力會比較低。

下午2時5分則再傳餘震，規模4.2。陳國昌說，該地區處於琉球海溝西緣，地震活動相對不頻繁，可能已累積相當長時間，昨地震算是突如其來，但評估能量釋放已差不多，雖不排除未來三天會發生規模4以上餘震，但要發生更大地震的機率低，民眾不用過度擔心。

台北捷運24日因地震停駛，民眾在站外等待。（記者林澔一／攝影）
台北捷運24日因地震停駛，民眾在站外等待。（記者林澔一／攝影）
宜蘭南澳24日發生規模6.5地震，新北市瑞芳區逢甲路一棟無人居住的老屋倒塌，幸未...
宜蘭南澳24日發生規模6.5地震，新北市瑞芳區逢甲路一棟無人居住的老屋倒塌，幸未造成人員傷亡。（圖：新北市工務局提供）

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