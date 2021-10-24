1970年代通膨狂飆 曾讓台灣1元硬幣「變不見」

1970年代因為通膨效應，曾讓台灣的1元硬幣消失。（本報資料照片）

國際油價 漲不停，讓原本因供應鏈、運費而起的通膨壓力更升溫。今年台灣 消費者物價指數（CPI）四度破2，明年又有軍公教、基本工資雙漲效應，不少人以1970年代停滯性通膨對比，台灣曾在1973年10月CPI突然竄升到21.4%，隔年3月更飆到61.45%，主因就是油價飆漲，而政府又接連藉調高軍公教薪資對抗通膨，卻意外引爆物價飆升。

元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源表示，此時要做政策性工資調整，一定要有嚴謹研究，例如會不會缺工？美國 就是因為缺工，造成物價成本更高；台灣缺工率沒有美國嚴重，但最怕人力缺口拉升工資，「現在就要很警覺」。

回溯1970年代停滯性通膨時空，1973年爆發第一次石油危機，油價從每桶3美元漲到接近12美元，導致後續1973至1975年經濟蕭條，那段時間即是近期經濟學家多次引用對比的「停滯性通膨」。

當時仰賴原油進口的台灣無法置身於外，CPI在1973年從原本的3%至4%，到9月急升到8.17%；不料政府在10月宣布改善教師待遇，一口氣將教師薪資調高20%，加劇通膨預期力道，10月CPI暴增為21.4%。此後CPI維持在20%、30%高點。

1974年政府為應付通膨壓力，1月再宣布軍公教全面調薪10%，沒想到反而催化物價高漲，2月CPI飆上58.75%、3月再上升到61.45%。當年通膨氣氛逼人，台灣的CPI是美國四倍，也是日本、南韓、英國的二至三倍；台灣經濟成長率則從之前的雙位數，急降為1.12%。

「當時市面上一元硬幣嚴重貶值，大家乾脆把硬幣藏起來，學校福利社用學校自己印的交易工具買東西。」一名經歷1970年代通膨爆發景象的人回憶，社會充斥買不到東西的恐慌，市面上最後沒有一元硬幣流通，央行只好緊急印紙鈔應變。

目前同樣面臨國際油價漲不停、全球供應鏈供給不足，再加上明年起軍公教調薪、基本工資上漲的雙漲效應，難免令人擔心是否也會助長通膨壓力？專家表示，現在狀況不同於當年，但漲薪資仍要慎防引發通膨預期。

中經院副院長葉俊顯表示，通膨除了看長、短期趨勢，還要看核心物價指數；更重要的是，要看工資是否有穩定上漲；若工資成長成趨勢，長期性通膨恐怕就不可避免。