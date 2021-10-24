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開放混打BNT 未現「AZ棄打潮」 施打率仍近9成

記者謝承恩／台北24日電
圖為長者在台中快打站接種第二劑AZ疫苗。（記者趙容萱／攝影）
圖為長者在台中快打站接種第二劑AZ疫苗。（記者趙容萱／攝影）

台灣昨天無新增本土病例，疫情指揮中心指揮官陳時中指出，台灣疫情相對穩定，除重大新聞，將停開周日記者會；11月2日後預計會再放寬防疫政策，但能否大幅放寬有待觀察；第13輪將開放AZ混打BNT疫苗，外界認為會出現「AZ棄打潮」，但前天AZ施打率近九成，「並沒有大家想像的打氣低迷」。

前天是第12輪開打首日，陳時中表示，有7.1萬人預約AZ疫苗，實際接種6.3萬劑，接種率達89.3%最高，BNT疫苗為77.9%、莫德納為80.4%，整體接種率80.8%。整體施打量42.1萬劑，截至昨天有九成完成回報，可能是單日施打量第二高。

指揮中心昨分別在衛福部、交通部、華山文創園區、中正紀念堂和台灣當代文化實驗場，設置五座大型BNT疫苗接種站。指揮中心發言人莊人祥表示，首日預約施打人數為9600人，預計接種站可服務至10月31日。

BNT疫苗規畫全年齡接種，累計有350萬人施打過一劑，陳時中指出，視疫苗到貨情況，將於下個月安排施打第二劑，未來也規畫12至17歲青少年施打。

由於美國針對5至11歲小學生試驗，BNT疫苗預防新冠肺炎效力達九成，美國食藥局將展開審議，若通過可用於12歲以下，台是否跟進？陳時中說，尚需觀察。

歐美研究，注射mRNA疫苗，如莫德納、BNT疫苗，嚴重不良事件發生率較AZ疫苗高，但台灣卻相反。陳時中表示，應與各國施打時程與策略有關，台灣起初接種AZ疫苗的高齡者較多，不良通報也因此較多。

陳時中表示，許多民眾對用餐規定仍有疑義，指揮中心已鬆綁室內集會人數上限，以整體樓地板面積扣除固定設備面積後，除以2.25平方公尺計算可容留人數上限，也沒有梅花座、隔板限制，但座位安排不可太擁擠，起身移動時建議還是把口罩戴起來；辦桌、辦流水席時也不需要梅花座、設置隔板，但須遵守人流管制及實聯制等通案原則。

疫苗 陳時中 BNT

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