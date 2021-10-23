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新聞評論／輕忽食品輸陸新制 蔡政府只忙抗中

聯合報社論
對大陸政策反應，農委會主委陳吉仲(右)與食藥署長吳秀梅(左)都失職。(本報資料照片)
對大陸政策反應，農委會主委陳吉仲(右)與食藥署長吳秀梅(左)都失職。(本報資料照片)

食藥署長吳秀梅最近宣布，為符合中國大陸明年上路的新制，緊急呼籲出口食品到對岸的業者，要在七天內依規定重新註冊。受這項新政策影響的台灣業者高達上萬家，有人以為這是大陸禁止台灣水果事件的翻版；事實上，對岸早在4月就公布辦法，新制規範對象也不只台灣，而是所有輸入國。問題在，蔡政府半年來不把此事放在心上，事到臨頭，才緊急通知業者申報。這就像高雄城中城大火燒出地方政府長期怠惰，但政府從中央到地方只忙著嘴巴抗中、自我宣傳，誰在乎民眾權益？

為提升食安管理，中國大陸4月12日發布境外進口食品的註冊新規，要求全球輸銷大陸的食品生產、加工、貯存企業，明年1月1日皆須依新的海關登錄制度辧理。不料，衛福部食藥署卻直到本月15日才與農委會、經濟部召開記者會，要求業者在22日前完成登記，以便在10月底前向對岸統一提出申請。由於業者只有七天的作業時間，大家都亂成一團。

依照新制，以往只有四類業者須要申請；這次新增14類，包括鳳梨酥、糕餅類，保健食品、蛋及蛋製品等皆納入。由於事關產值近兩百億的出口品，對中小型企業影響尤劇。明明大陸半年前即已公布細節，但相關部會毫無準備，最後趕在一周內連辦七場說明會，教導業者如何完成登記。食藥署長吳秀梅大剌剌說，她是13日才接獲大陸通知，「時間只比大家早一天」。明明就是自己失職，卻推稱對岸太晚通知；無賴至此，難以想像。

過去半年，全球各國有食品輸陸的業者，都在緊鑼密鼓因應這項新制。台灣經貿高度仰賴大陸，政府各部會竟然可以不把事情放在心上，真是難以想像。這是吃定對方會繼續讓利，或者以為就算受到杯葛，也能藉此坐收政治漁利？試想，若非對岸近日提醒，明年台灣的出口產品受阻於大陸海關，將演成什麼景象？

吳秀梅的官僚面孔，大家已經領教過了。5、6月間，鴻海及台積電要捐贈1000萬劑BNT疫苗，屢屢受到阻撓。德國同意出售後，食藥署又遲不核准BNT用於施打12到17歲青少年，讓郭台銘焦急不已。吳秀梅當時高傲要求民間捐贈者提出申請，還說「相信他們不會不來申請」；誇大行徑，當即引爆眾怒。最惡劣的是，吳秀梅對高端疫苗一路大開綠燈，毫不把關設防；對照她對郭台銘等的處處阻撓，簡直是雙面人。

同樣失職的，還有農委會主委陳吉仲。台灣水果多次因檢疫問題遭陸方禁止進口，陳吉仲一貫操作成對岸政治打壓。事實上，大陸曾多次通知台灣驗出病蟲害，農委會卻不當回事。直到對岸下達禁令，陳吉仲不自我檢討，還稱對方「薰蒸處理即可」，更揚言提告WTO，但迄無動作。如果台灣農產品因登記不及而無法輸陸，陳吉仲大概也會故技重施吧？

這種「施政打混術」，民進黨從中央到地方都很精通。高雄城中城大火，事後勘災發現防火門居然全被拆光變賣，通往頂樓12樓的安全門則被焊死，才讓一場小火警釀成史上最大傷亡。這肇因於高雄市府長年對城中城消防安檢的怠忽，只因一、二樓設了柵欄不便進入，大樓的安檢便以張貼公告了事。民進黨在高雄長期執政20多年，這不是混，是什麼？

蔡政府這兩年最積極的作為，就是打抗中牌及自我宣傳，其餘往往能混就混；混不過出事了，就推給老共阻攔、在野黨扯後腿。天下有比這更輕鬆的政府嗎？

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