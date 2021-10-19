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高端股票交易 櫃買中心：確有異常 已給檢調5次資料

台灣新聞組／台北19日電
國民黨立院黨團多次指出政府有護航高端疫苗之嫌，要求檢調介入調查。（圖：食藥署提供）
國民黨立院黨團多次指出政府有護航高端疫苗之嫌，要求檢調介入調查。（圖：食藥署提供）

藍營多次指出政府有護航高端疫苗之嫌，要求檢調介入調查，櫃買中心董事長陳永誠昨在立法院則表示，高端股票交易，因不同事件，確有異常狀況；金管會主委黃天牧則回應強調，針對異常交易一向依法辦理，櫃買中心已提供五次資料給檢調。

然而，有立委質疑，高端去年以來股價最高一度漲逾13倍，且交易量「異常」，比起高端東洋恐怕只是「小巫」，但主管機關似乎只查東洋不查高端，主動將東洋資料送檢調，卻應檢調要求才被動提供高端資料，有護航之嫌。

國民黨立委賴士葆指出，外界盛傳，檢察官出身的前金管會副主委許永欽因查高端太積極、「有人不高興」，所以「被請辭」。黃天牧否認許永欽是被請辭，他強調，許永欽是基於個人生涯規畫請辭，外界解讀並非事實。

國民黨立院黨團費鴻泰也舉行記者會質疑，高端去年8月向櫃買中心申請增資，卻被退件，隔月櫃買中心就同意增資。費鴻泰說，去年11月底就接到情資，有10餘位立委涉入炒作高端股票，從去年1月到今年5月高端股價最高時，相差13倍，呼籲檢調好好查辦，到底是誰在內線交易，上下其手大賺股票差價。

國民黨立委詢問金管會主委黃天牧，是否在高端案上受到政治壓力，不敢移送高端？黃天牧回應「沒有」。證期局局長張振山表示，高端是檢調主動要求提供資料，今年已多次把相關資料移送給檢調處理；櫃買中心董事長陳永誠答詢時也表示，從去年11月開始，在檢調要求下，已五次送件給檢調。

國民黨立委曾銘宗多次問陳永誠，高端股價是否「異常」？他表示「是比較特殊」，有沒有異常要由檢調來判定。最後多次經立委與主席詢問後，他才鬆口確實是屬「異常」。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳則表示，國民黨團是無的放矢，如真有此事，不用交給金管會，請國民黨團蒐集證據直接提告，不要躲在言論免責權後影射。

另外，東洋涉內線交易遭檢調大動作搜索，總經理施俊良認罪後，東洋昨天公告，董事會決議解任施俊良總經理職務，由董事長林全兼任總座職位。

國民黨立院黨團多次指出政府有護航高端疫苗之嫌，要求檢調介入調查。（本報資料照片）
國民黨立院黨團多次指出政府有護航高端疫苗之嫌，要求檢調介入調查。（本報資料照片）

國民黨 股票 股價

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