新聞評論／政府消極怠惰 「城中城」燒出城市治理失能

高雄城中城大樓深夜大火釀成嚴重死傷。（本報資料照片）

高雄城中城大樓火災帶走46條人命，是1995年台中衛爾康餐廳大火64死之後台灣 最嚴重的建築物火災；但城中城大火的嚴重性更甚於衛爾康，因為類似城市治理未及的黑暗角落，存在太多的災害發生潛因蓄勢待發。

高雄市長陳其邁率領三位副市長鞠躬道歉，承諾檢討全市老舊公寓大樓問題；但面對十年前因阿拉夜店大火九死批評台中市長胡志強「要死幾個人才下台」的迴力鏢，陳其邁沉默良久才說「會深切反省，不會迴避」。事實上，城中城惡火，燒出了消防、建管、社福、經發、警政、住宅、地政，甚至都市再造等城市治理失能的窘境，這是陳其邁完全無從逃避的。而且，不只燃燒中的高雄，各縣市都不能視而不見。

城中城大樓這把火究竟怎麼燒起來的？高雄市的消防和檢警都有一些初步的追查和說明，但完整的火災真相，卻不是只靠一樓空房那個點著檀香的香爐罐就能釐清。

2017年6月英國倫敦格藍菲爾塔大樓公寓71死的火場調查值得參酌。時任首相的梅伊，任命退休法官組成調查小組，五位專精災害、消防領域的專家學者，經過一年實地訪談、火場模擬重建，隔年6月初舉行聽證會，公布火場調查報告，接受各界質疑與批評。更重要的是，聽證會只是調查起步，專案小組繼續在各地開聽證會，聽取每一個與火場有關的訊息。再過一年，第一階段的調查報告終於出爐；然後，開始第二階段不同重點的更漫長調查。

台灣不可能有這樣漫長的調查來決定在刑事上要起訴誰。不過，以一份相較粗糙許多的火場調查，第一時間的初勘報告，得出檀香爐罐的推論，雖然不能說沒有根據，但對火災完整真相與相關責任的調查，當然不能到此為止。

尤其，城中城大火讓社會驚懾，這不是單一縱火或消防公安 的事故，而是城市治理的失序與失能。陳其邁說城中城大樓是相關公寓大廈管理條例制定前的老建物，但對如此「史前時代」的都市成員就能視而不見？何況這樣的都市成員比率愈發增高，一座城市兩個世界，市府如此消極怠惰，這是市民能接受的嗎？

再者，一堆城市治理論述能不能落實於都市角落？例如危老重建、都更，當然說得漂亮，但危老聚落若沒有政府力量扶持，危老一族怎可能有力量重建或都更？不要說複雜的產權問題他們無力處理，平常都只能有一頓沒一頓的勉強粗飽，重建、都更聽來只是天邊彩虹。

陳其邁說要成立行政調查小組，由副市長林欽榮擔任召集人，釐清事件的責任歸屬，並追究相關行政責任。但火災發生後，林欽榮立刻說曾對城中城大樓執行四次公安及消防安檢，卻因大樓設有柵欄而無法進行，已貼公告要求改善。如此公然推託卸責的官員，市民能期望他主持的調查小組作出怎樣的調查報告？尤其面對市長與副市長的可能責任，林欽榮有十年前陳其邁的氣魄嗎—能否問問，「要死幾個人才下台」？

中央呢？對於格藍菲爾塔大樓火災，英國首相下令組特別調查小組；對於高雄史上最嚴重大火，也是台灣第二大建築火災，行政院又怎麼看待？「3加11」破口引爆本土疫情 ，行政院和疫情指揮中心全力卸責，對800多條無辜染疫人命無動於衷；對光鮮城市邊緣角落的46條火場人命，行政院有感嗎？

必須強調，這不是單一火警，也不是高雄單一事件；全台還有多少因城市治理失能與行政崩壞埋下的災害病灶，蔡政府必須嚴肅面對。