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城中城大火奪46命 政院：加速盤點全台危老建築

台灣新聞組／台北18日電
高雄城中城大樓火警奪走46條人命。（記者陳玫伶／攝影）
高雄城中城大樓火警奪走46條人命。（記者陳玫伶／攝影）

高雄「城中城」大樓火災釀46死重大傷亡。行政院長蘇貞昌昨天指示內政部應與地方政府共同加速盤點全國老舊建築，已有公共安全風險疑慮者，立即啟動相關防護作為，並督導地方政府加強公安檢查、環境清理與消防避難演練。

行政院昨召開會議，蘇貞昌指出，現有法律若有不及應補強修法，盡速提案送立法院審議；內政部與地方政府要協助居住雜亂危險大樓的住戶搬遷，無論租金補貼、社會住宅、包租代管，用政府資源優先協助這些住戶，讓弱勢民眾有基本安全與居住尊嚴。

蘇指示內政部主責、衛福部等部會協處，行政院秘書長李孟諺負責督導，政委羅秉成、吳澤成協助處理，特別是已局部停歇業、內部因廢棄已久，致生高度安全風險的建築，盡速完成環境清理。

相關住宅中弱勢民眾，各部會及地方政府應妥善關懷與照顧，若有立即危險必須啟動安置作為，協助生活、住處尋覓、租金補貼等；另即刻啟動無管委會複合用途建築的管理工作和強制成立管委會修法，修法完後，盡快完成各管委會成立作業。除了既有結構安全規定，應再評估環境惡化、使用複雜的建築，優先納入推動公辦都更，並補助地方政府經費盡速啟動。

內政部已要求地方政府一個月內盤點完成所有老舊複合用途建築物，特別是局部停（歇）業或荒廢者，全數納管；如有荒廢雜亂樓層或空間，應責成建築物所有權人三個月內完成環境清理改善，未改善者依建築法規定裁罰。內政部長徐國勇今將列席立法院內政委員會，就「盤點全台危老建築」專題報告並備詢。

警、消昨天重返城中城火場，確認大火自一樓「海祿堂」茶具骨董店後方、被羈押黃姓婦人與男友常占用房間冒出，不到一分鐘就大火，不排除有類似汽油等助燃劑。不過火苗燒起前錄影畫面中有火花閃動，也可能電線走火，或屋內餘燼悶燒，引起屋內閃燃。

大火中唯一在一樓罹難的徐姓男子，檢警查出因他喝酒鬧事，木板隔間房間遭哥哥上鎖致他無法逃生，警方依過失致死罪嫌移送徐的大哥，檢方訊後請回。

內政部 租金 公安

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