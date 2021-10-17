陽明山擬造鎮 台北後花園恐失守

陽明山多處保護區近來面臨開發商擬變更成住宅區，展開豪宅造鎮計畫，但也引起在地居民擔憂衝擊環境。圖中山坡地是開發的範圍。（記者邱德祥／攝影）

陽明山因為都市計畫管制，房地產 開發不易，造就物以稀為貴的現況。本報系聯合報調查，開發商近來鎖定「六之四」及「六之五」兩處保護區變更住宅區地主洽談整合，打算進行豪宅造鎮，若連同最上方「住六之六」案，引進人口近2萬人，等於大半邊陽明山會變豪宅區，台北最大的「綠肺」、「後花園」將失守，陽明山交通也面臨癱瘓。

台北市政府1979年為了預留都市發展、人口成長需要，把陽明山多處保護區變更為住宅區，透過市地重劃即可開發；但打頭陣的住6之6開發案爭議25年，去年仍被環評大會決議須重辦環評，開發單位向北市府提訴願，18日力求翻案，結果備受關注。民代和環團都認為，若翻案成功，等於為住6之4、6之5打通關。

住6之6位於陽明山菁山路南側原美軍電台附近，坡地最陡峭，一路往下就是住6之4、6之5，接近半山腰處。這3個變更案占地合計約150公頃，由地主組重劃會和開發商、北市府以重劃方式聯合開發，開發完成，市府可分回部分土地。

整合地主的開發商北大開發表示，將以低密度開發在此造鎮，「重現遠離喧囂的世外桃源」；北大在給地主的書面簡介表示，光是土地淨值在土地重劃後可以增加三倍。可見房子蓋成之後，房產價值更加可觀。

北大主管表示，住6之4若取得五成以上地主同意，將正式成立重劃會，估計年底應可達成，後續還有漫長的都計及環評程序要走。

「誰要『霸占』陽明山？」綠色消基會董事長方儉質疑有特定財團要趁柯文哲 卸任前搶占陽明山，住6之6的訴願案能否翻案，是關鍵指標。