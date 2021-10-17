陽明山擬造鎮 台北後花園恐失守
陽明山因為都市計畫管制，房地產開發不易，造就物以稀為貴的現況。本報系聯合報調查，開發商近來鎖定「六之四」及「六之五」兩處保護區變更住宅區地主洽談整合，打算進行豪宅造鎮，若連同最上方「住六之六」案，引進人口近2萬人，等於大半邊陽明山會變豪宅區，台北最大的「綠肺」、「後花園」將失守，陽明山交通也面臨癱瘓。
台北市政府1979年為了預留都市發展、人口成長需要，把陽明山多處保護區變更為住宅區，透過市地重劃即可開發；但打頭陣的住6之6開發案爭議25年，去年仍被環評大會決議須重辦環評，開發單位向北市府提訴願，18日力求翻案，結果備受關注。民代和環團都認為，若翻案成功，等於為住6之4、6之5打通關。
住6之6位於陽明山菁山路南側原美軍電台附近，坡地最陡峭，一路往下就是住6之4、6之5，接近半山腰處。這3個變更案占地合計約150公頃，由地主組重劃會和開發商、北市府以重劃方式聯合開發，開發完成，市府可分回部分土地。
整合地主的開發商北大開發表示，將以低密度開發在此造鎮，「重現遠離喧囂的世外桃源」；北大在給地主的書面簡介表示，光是土地淨值在土地重劃後可以增加三倍。可見房子蓋成之後，房產價值更加可觀。
北大主管表示，住6之4若取得五成以上地主同意，將正式成立重劃會，估計年底應可達成，後續還有漫長的都計及環評程序要走。
「誰要『霸占』陽明山？」綠色消基會董事長方儉質疑有特定財團要趁柯文哲卸任前搶占陽明山，住6之6的訴願案能否翻案，是關鍵指標。
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