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高雄城中城大火 獨居男家沒了 嘆只剩癌症相伴

記者徐如宜、張議晨、王慧瑛╱高雄16日電
高雄市城中城14日大火，許多住戶匆忙逃出，什麼都沒帶，住在10樓的林姓住戶15日返家拿生活物品。（記者陳玫伶／攝影）
高雄市城中城14日大火，許多住戶匆忙逃出，什麼都沒帶，住在10樓的林姓住戶15日返家拿生活物品。（記者陳玫伶／攝影）

高雄市城中城大樓46死大火，幸運逃過一劫的居民也面臨無家可歸窘境，高雄市政府安排旅館安置，但還是有人不知道而夜宿公園。尤姓男子說，他現在無親人、無收入、無住處，相伴的只有癌症，希望能回住處拿藥。70歲獨居婦人蔡秀子在安置旅館一夜難眠，想到許多鄰居就這麼走了，感覺很淒涼。

蔡秀子說，在城中城大樓8樓住了15年。火災發生時，原本在睡覺的她恍惚間聽到有人大喊：「城中城火燒！緊走！」她披了一件衣裳就奪門而出。搭電梯到一樓後，不到一分鐘就四周全黑，她摸著牆壁踉踉蹌蹌逃到馬路對面，回頭看陷入火海的房子嚇一大跳。她感歎說「就差那一分鐘！」

城中城租住戶47歲的尤先生，五年前因肝癌動過手術，前天去朋友家打聽有無工作機會，凌晨3點多返家時，目睹城中城已成火海，愣在當場。

雖然幸運逃過死劫，他卻沒有一絲喜悅，只想著，以後日子要怎麼過？他說，自己沒有家人、沒有工作、沒有收入，現在連住處也燒了。

原本在環保公司做計時鐘點工的他，因疫情加上他手腳不如其他人靈活，前陣子也沒工作。在安置旅館待了一晚，只想回住處拿藥，他說，反正就是孓然一身，只想有個睡覺的地方，看得很開。

高市府統計，昨晚入住13房、19人，有個人、也有夫妻。

此外，陸委會昨天證實其中有三名陸配不幸罹難，當中兩人在台無其他親屬，政府將對陸方親屬入境來台及處理後續奔喪事宜，提供專案協助。

大陸國台辦昨晚表達深切哀悼，並表示正在了解情況，將積極協助家屬處理各項善後事宜。

旅館 工作 癌症

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